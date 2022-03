Das Ende als Edeljoker

Mannheim. Jannik Kohlbacher ist erst 26 Jahre alt. Gefühlt spielt er aber schon seit einer halben Ewigkeit für die deutsche Handball-Nationalmannschaft, was daran liegt, dass das nicht nur ein Gefühl, sondern eine Tatsache ist. Im November 2015 trug der Kreisläufer erstmals den Bundesadler auf der Brust, wenige Monate später wurde er sensationell Europameister. Und nun ist der Kreisläufer vor den Länderspielen gegen Ungarn am Samstag (16.15 Uhr, Sport1) in Gummersbach und am Sonntag (17.15 Uhr/Sport1) in Kassel einer von nur noch vier deutschen Spielern, die damals den Titel holten.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Etwas mehr als sechs Jahre liegt dieser märchenhafte Januar zurück. Zwei Bundestrainer gingen seitdem, aber Kohlbacher ist weiterhin da – wenngleich noch lange nicht im letzten Drittel seiner Karriere angekommen. Wenn die Nationalmannschaft in diesen Tagen allerdings beim Training Fußball spielt, gehört der 26-Jährige „leider schon“ zum Team der Alten, wie der Kreisläufer des Bundesligisten Rhein-Neckar Löwen mit einem Augenzwinkern bedauert. 80 Länderspiele hat der Rechtshänder bislang bestritten, im aktuellen DHB-Kader kommen nur Julius Kühn (88), Fabian Wiede (89) und Torwart Andreas Wolff (120) auf mehr Einsätze, was den von Bundestrainer Alfred Gislason forcierten Umbruch noch sichtbarer macht.

Frischer Wind weht

„Es weht ein frischer Wind. Die vielen jungen Spieler sind erfolgshungrig und haben Bock, etwas zu erreichen“, sagt Kohlbacher, der sich aufgrund seiner Erfahrung aber nicht grundsätzlich in einer exponierteren Position als in den Jahren zuvor sieht, sondern „mit Leistung vorangehen“ will. Allerdings weiß er auch, dass es „für mich eine neue Rolle gibt, weil ,Peke‘ und ,Bam Bam’ nicht mehr zur Verfügung stehen“.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

,Peke’ und „Bam Bam“ – das sind Hendrik Pekeler und Patrick Wiencek, die über viele, viele Jahre als das Herzstück der deutschen Mannschaft galten. Die beiden Kreisläufer des THW Kiel agierten nicht nur im Angriff auf internationalem Topniveau, sondern gehörten auch in der Abwehr zu den Besten ihrer Zunft. In der Auswahl des Deutschen Handballbundes (DHB) bildeten sie einen Weltklasse-Innenblock, was ihr großer Vorteil gegenüber Kohlbacher war. Der Löwe gilt zwar gemeinhin als der beste deutsche Kreisläufer in der Offensive, nur kann er eben nicht im Abwehrzentrum eingesetzt werden. Das Gesamtpaket sprach daher immer für Pekeler/Wiencek – und Kohlbacher blieb hinter diesem Duo häufig nur die Rolle des Edeljokers.

Doch nun hat Wiencek gerade seine DHB-Karriere beendet, während Pekeler seit dem vergangenen Jahr in der Nationalmannschaft eine Pause einlegt, von der keiner so genau weiß, wie lange eben diese noch dauern wird. Entsprechend spricht Kohlbacher von einer „Chance, noch mehr in die Verantwortung zu rücken“. Oder anders ausgedrückt: Ihm bietet sich nun eine große Möglichkeit auf den Status als „Unersetzbarer“. Denn neben Senkrechtstarter Johannes Golla, der vor einem Jahr bei der WM sein Turnierdebüt gab, wie Pekeler und Wiencek ebenfalls im Innenblock decken kann und in Rekordzeit zum Kapitän aufgestiegen ist, fehlt den Deutschen nun plötzlich ausgerechnet auf der Position ein zweiter Mann internationaler Klasse, auf der es vor nicht allzu langer Zeit noch ein Überangebot an Spitzenkräften gab: am Kreis, der Wohlfühlzone von Kohlbacher.

Bundestrainer Gislason weiß die Qualitäten des Löwen zu schätzen. „Was seine Leistung im Angriff angeht, da steht ja außer Frage: Es ist herausragend, was er da macht“, schwärmt der Isländer und attestiert Kohlbacher noch dazu große Fortschritte im Defensivverhalten. „Er hat sich in den vergangenen beiden Jahren ständig in der Abwehr auf der Halbposition verbessert. Es ist wichtig, dass ich Jannik nicht mehr nur auf einer Seite des Spielfeldes einsetzen kann und er nicht nach jedem Angriff zurück zur Bank rennt.“

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3