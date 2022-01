Das Ausrufezeichen

Wetzlar. Sie freuten sich richtig, die Spieler des Deutschen Handballbundes (DHB). Und so stürmten alle freudig strahlend auf den jubelenden Luca Witzke zu, der kurz zuvor die Überraschung perfekt gemacht hatte. Mit dem Schlusspfiff traf der Mittelmann in Wetzlar zum 35:34 (14:18)-Sieg der DHB-Auswahl im Testspiel gegen Olympiasieger Frankreich. Keine Frage: Dieser Erfolg gibt Selbstvertrauen für die anstehende Europameisterschaft in der Slowakei und in Ungarn, wenngleich Rückraummann Kai Häfner mahnte: „Das Ergebnis tut zwar grundsätzlich gut, wir wissen das aber einzuschätzen. Frankreich hat viel ausprobiert, es war ein Vorbereitungs- und kein Turnierspiel.“

Große Abwehrprobleme

Bundestrainer Alfred Gislason hatte im Vorfeld prognostiziert, dass seine Mannschaft gegen den Olympiasieger wahrscheinlich „Grenzen aufgezeigt“ bekommen werde. Zum Teil war das auch so. Denn phasenweise hatte der Auftritt in der ersten Halbzeit etwas von einer schockierenden Begegnung mit der Realität. „Das war ein Lehrspiel für uns“, sagte Gislason. „Ich weiß nicht so recht, wie ich das einordnen soll. Wir haben 13 technische Fehler gemacht, damit kannst du normalerweise gegen Frankreich nicht gewinnen. In der zweiten Halbzeit war es besser. Da kam eine sehr gute Leistung von der Mannschaft.“ Das stimmt. Doch wer Gislason kennt, der weiß, dass er in den nächsten Tagen vornehmlich vom ersten Durchgang sprechen wird.

Denn da passte die Abstimmung im Deckungszentrum der 6:0-Formation zwischen Kapitän Johannes Golla und Simon Ernst selten, immer wieder setzen die Franzosen ihren Weltklasse-Kreisläufer Ludovic Fabregas in Szene. Nach Ballverlusten liefen die Deutschen außerdem zu langsam zurück und Torwart Till Klimpke bekam kaum eine Hand an den Ball, weshalb er schon nach 28 Minuten seinen Platz zwischen den Pfosten für Andreas Wolff räumen musste.

Joel Birlehm, der 2023 vom SC DHfK Leipzig zu den Rhein-Neckar Löwen wechselt, kam wie schon beim 30:26-Sieg am Freitag in Mannheim über die Schweiz nicht zum Einsatz und dürfte vorerst als Nummer drei in die EM starten, die für die Deutschen am Freitag (18 Uhr) in Bratislava gegen Belarus beginnt. Die weiteren Vorrundengegner heißen Österreich (16. Januar, 18 Uhr) und Polen (18. Januar, 18 Uhr).

„Wir waren in Phasen ebenbürtig. Der Unterschied lag im Tempospiel, da haben die Franzosen acht oder neun Tore gemacht und wir nur drei. Das war ein bisschen wenig, ist aber auch eine Frage der Qualität. Wenn die Franzosen immer ein Tor werfen, ist es schwer, selbst ins Tempospiel zu kommen“, meinte DHB-Sportvorstand Axel Kromer mit Blick auf die erste Halbzeit, in der es die Deutschen dem Olympiasieger in zu vielen Szenen zu einfach machten.

Beim 6:7 (12.) verlor der Europameister von 2016 in Überzahl zweimal den Ball, Sebastian Heymann warf unvorbereitet in den Block. Geschenke wie diese und die Fehlpässe von Mittelmann Philipp Weber, der einmal mehr zwischen Genie und Wahnsinn pendelte, ermöglichten den Franzosen einfache Treffer, weshalb die Deutschen nach dem 9:9 (20.) abreißen lassen mussten. Auch die kurzzeitige Abwehrumstellung auf eine offensive Variante mit Julian Köster auf der Spitze brachte nicht den erwünschten Effekt, entsprechend führten die Franzosen zur Pause recht komfortabel mit 18:14.

Die DHB-Auswahl startete in den zweiten Durchgang mit dem nächsten Ballverlust, wieder folgte die Strafe und der Olympiasieger vergrößerte seinen Vorsprung (14:19/31.). In der Offensive übernahm Witzke die Spielmacherrolle vom angeschlagenen Weber – und der ballsichere Leipziger strukturierte den Angriff besser als der eigentlich gesetzte Magdeburger.

Wolff überragt

Auf den Halbpositionen machten außerdem Julius Kühn und Häfner ein gutes Spiel, beim 20:22 (38.) war die Gislason-Mannschaft wieder dran und nach Wolffs Parade bot sich sogar die Chance, in Überzahl auf 21:22 zu verkürzen. Doch erneut schenkten die Deutschen den Ball her, Gegenstoß Frankreich, Tor – 20:23 (39.). Keine Frage: Kleinigkeiten wie diese tun weh, weil sie eine große Wirkung haben.

Doch die Deutschen ließen sich nicht entmutigten, zumal sie mit Wolff endlich einen echten Rückhalt zwischen den Pfosten hatten. Der Torwart lief zur Höchstform auf und ermöglichte einen 4:0-Lauf zum 27:26 (45.). Nun war es die Gislason-Sieben, die im Minutentakt ihre Gegenstöße lief und zudem Verstärkung von der Bank bekam. Heymann traf zweimal und besorgte das 30:28 (48.), Sekunden später legte Timo Kastening sogar das 31:28 (48.) nach.

Danach minimierten aber die Franzosen ihre Fehler, als Konsequenzen daraus zwangen sie die DHB-Auswahl wieder konsequent in den Positionsangriff, in dem sich die Mannschaft traditionell schwer tut. Die DHB-Auswahl kam kaum noch zu klaren Torchancen und kassierte das 33:33 (59.). Eineinhalb Minuten vor dem Abpfiff ging Gislason deshalb volles Risiko und brachte in Ballbesitz den siebten Feldspieler. „Das ist ein richtig gutes Training für uns“, sagte der Isländer in der Auszeit. Häfner traf zum 34:33, Melvyn Richardson glich aus. Und als das Spiel fast vorbei war, trumpfte plötzlich Witzke auf.