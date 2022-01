Dämpfer für TV Friedrichsfeld

Mannheim. Das war ein herber Rückschlag für den TV Friedrichsfeld im Kampf um einen der ersten vier Plätze in der Handball-Badenliga und damit den Einzug in die Aufstiegsspiele: In eigener Halle unterlag der TVF dem direkten Konkurrenten HG Oftersheim/Schwetzingen II mit 20:21 (12:7) und verpasste es damit, die zuvor gute Ausgangsposition zu verteidigen.

„Das ist schade. Es war schließlich ein Vier-Punkte-Spiel für uns“, meinte TVF-Sprecher Florian Kuhn im Anschluss. Dabei sah es für die Friedrichsfelder lange Zeit richtig gut aus. Nachdem die Chancenverwertung nach einer Viertelstunde besser wurde, setzte sich das Team von Spielertrainer Tobias Seel beim 11:6 (27.) sogar erstmals auf fünf Tore ab. In der zweiten Hälfte stellte die HG ihre Deckung um, ließ fortan mit einer offensiven 3:2:1-Formation agieren mit dem großgewachsenen Thorsten Erich Micke auf der vorgezogenen Position. „Mit seinen langen Armen hat er unsere Passwege dann sehr nachhaltig gestört“, so Kuhn. Die Folge war, dass die Friedrichsfelder zunehmend statisch und nicht mehr mit dem nötigen Druck agierten. Das Spiel des TVF wurde fehlerbehaftet und die Gäste holten nach dem 15:11 Tor um Tor auf und schafften beim 15:15 (43.) erstmals den Ausgleich.

Noch einmal erhöhte der TVF auf 17:15, aber nach dem 17:17 (49.) hatte Oftersheim/Schwetzingen das glücklichere Ende für sich: nach dem 20:20 durch Johann Engelhardt traf die HG 80 Sekunden vor dem Ende zum 20:21-Endstand. Ein letzter Ballgewinn der Friedrichsfelder zehn Sekunden vor dem Ende konnte nicht mehr zu einem Abschluss genutzt werden.

TSVA Viernheim – Hardheim 31:26

Das war ein Ausrufezeichen der Südhessen: Eine Woche nach der Schlappe bei der HG Oftersheim/Schwetzingen II meldete sich Viernheim mit dem Fünf-Tore-Sieg gegen den Spitzenreiter zurück und schloss nach Pluspunkten wieder auf. „Das war eine richtig gute Mannschaftsleistung“, freute sich TSV-Amicitia-Trainer Christian Müller, der vor allem Torhüter Marius Walter lobte: „Er hat zwar auch eins, zwei blöde Bälle kassiert, aber wenn es darauf angekommen ist, dann war er da.“ Unauffällig, aber effektiv agierte auch Robin Helbig: Im normalen Spiel überhaupt nicht eingesetzt, trat er sechsmal am Siebenmeter-Punkt an und war fünfmal erfolgreich. Nach dem 8:11 (19.) drehte Viernheim das Resultat zum 12:11 (25.) und nach dem Seitenwechsel bog die Müller-Sieben beim 20:15 (39.) auf die Siegerstraße ein. In den letzten zehn Minuten verkürzte Hardheim zwar noch mehrfach auf drei Tore, aber die Südhessen hatten immer die passende Antwort parat.

SG Heddesheim – Eppelheim 27:20

„Das war eine richtig gute Teamleistung und ein verdienter Sieg“, freute sich SGH-Trainer Mario Donat nach dem Erfolg im Kellerduell, durch den sich die Heddesheimer an Eppelheim vorbei auf den drittletzten Platz verbesserten.

Den Grundstein legte die SGH mit einer stabilen, aufmerksamen Deckung mit Lars Wilkening als sicherem Rückhalt im Tor. Im Angriff lief es vor allem nach dem Seitenwechsel gut.

„Wir haben teilweise richtig schöne Chancen herausgespielt“, so Donat, der sich dann auch auf Philipp Badent verlassen konnte, der mit seinen neun Treffern aus dem homogenen Team herausragte. Kontinuierlich setzte sich Heddesheim ab, führte 19:14 (42.) sowie 22:17 (50.) und sorgte beim 24:18 (55.) für die Entscheidung.