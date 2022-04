Corona bremst Biblis/Gernsheim

Biblis. Sie hatten sich viel vorgenommen, die Bezirksoberliga-Handballerinnen der FSG Biblis/Gernsheim. Am Sonntag wollten sie beim Konkurrenten HSG Dornheim/Groß-Gerau punkten und ihre Ausgangsposition im Abstiegskampf verbessern. Doch nun macht ihnen Corona einen Strich durch die Rechnung.

„Wir haben leider einen aktiven Fall und Kontaktfälle“, erklärt FSG-Trainer Tobias Führer, gerade selbst von einer Corona-Infektion genesen. Eigentlich wollte er am Sonntag wieder auf der Bank Platz nehmen, aber daraus wird nun nichts. Immerhin wurde im engen Terminkalender schon das Nachholspiel angesetzt: Am Dienstag, 4. April, geht es nun in die Sporthalle Dornheim. Ob vom aktuellen Corona-Fall auch das Heimspiel am kommenden Mittwoch gegen Siedelsbrunn betroffen ist, steht noch nicht fest. me

