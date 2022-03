Corona-Ausbruch beim TVL

Lampertheim. Am Freitagabend wurde das für Sonntag terminierte Handball-Bezirksoberliga-Spiel des TV Lampertheim bei der TGB Darmstadt kurzfristig abgesagt. „Wir haben zwei positive Corona-Tests in der Mannschaft und entsprechend auch einige Kontaktpersonen. Dadurch mussten wir leider die Partie erneut absetzen“, erläuterte der gerade erst genesene TVL-Trainer Achim Schmied. „Das ist natürlich nicht ideal, ging aber nicht anders“, blickt er auf den durcheinander gewürfelten Spielplan. Während einige Mannschaften die erste Saisonhälfte bereits beendet haben und auf den Start der Auf- und Abstiegsrunde Ende April warten, stehen für die Spargelstädter noch drei Spiele an. In diesen haben sie noch die Chance, die Teilnahme an den Aufstiegsspielen zu buchen. me

