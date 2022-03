Borger sieht dennoch Positives

Groß-Rohrheim. Es hat wieder nicht gereicht: Im Nachholspiel der Handball-Landesliga unterlag der TV Groß-Rohrheim am Donnerstagabend dem Drittletzten MSG Roßdorf/Reinheim mit 18:25 (10:10). „Das Ergebnis spiegelt den Verlauf aber nicht wider. Das waren heute zwei gleichwertige Mannschaften“, meinte TVG-Trainer Tim Borger, der trotz des erneuten Rückschlags – seine Mannschaft tritt auf dem letzten Rang auf der Stelle – eine positive Entwicklung sieht.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Tatsächlich präsentierte sich Groß-Rohrheim in der Defensive in starker Form, arbeitete sehr gut im Kollektiv und hatte – besonders in der ersten Hälfte – in Torhüter David Wägerle einen starken Rückhalt. Nach Gründen für die Niederlage musste Borger dann aber auch nicht lange suchen: „Während wir hinten wirklich gut waren, war vorne unsere Chancenverwertung eine Katastrophe“, ärgerte er sich über zahlreiche vergebene Möglichkeiten. „Hinzu kamen dann noch ein paar unvorbereitete Würfe und dann verliert man am Ende“, ergänzte der Trainer. „Wir hatten die Gelegenheiten, um locker acht, neun Tore mehr zu machen. Das hätte dann gereicht. So aber bleiben wir am Ende bei 18 Torerfolgen, was natürlich zu wenig ist.“

Ausgangslage verbessern

Für TVG-Trainer Tim Borger ist die Spielerentwicklung wichtig. © Berno Nix

Aber den Kopf in den Sand stecken will man beim TVG auf keinen Fall. Zwei Spiele haben die Ried-Handballer noch in der Vorrunde, darunter die Partie beim Vorletzten HSG Bieberau-Modau II. „Das ist dann in zwei Wochen noch einmal die Gelegenheit, Punkte zu holen, die in die Abstiegsrunde mitgenommen werden“, hofft Borger, dass man die Ausgangsposition noch etwas verbessert. „Realistisch muss man schon sagen, dass unsere Chancen auf den Klassenerhalt wieder ein Stück weit gesunken sind, aber wir werden weiter arbeiten und schauen, was am Ende raus kommt“, kalkuliert Borger auch einen Abstieg mit ein.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

„Das wird die Mannschaft und den Verein aber nicht umwerfen. Wir sind hier ein ganz junges Team. Wichtig ist, dass sich die Jungs weiterentwickeln und ihr vorhandenes Potenzial mehr und mehr ausschöpfen“, könnte sich der Trainer vorstellen, dass es mit einem Zwischenstopp in der Bezirksoberliga wieder mit neuem Elan und Selbstbewusstsein nach oben geht.

Gegen Roßdorf haben die Groß-Rohrheimer ihr Potenzial bis zum 12:10 (32.) einige Male aufblitzen lassen. Dann lief offensiv nichts mehr zusammen. Die Gäste konterten zum 20:15 (50.), wovon sich der TVG schließlich nicht mehr erholte. „Jetzt gilt es das spielfreie Wochenende zu nutzen, um die Akkus aufzuladen. Dann startet die Vorbereitung auf die letzten beiden Vorrundenspiele“, blickte Borger gleich wieder nach vorne.

TVG-Tore: Niklas Fries (5/2), Till Haas, Jan Fries, Anthes (je 3), Heß, Sebastian Haas (je 2). me