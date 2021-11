Borger-Sieben schaut nach vorn

Groß-Rohrheim. Auf eine positive Reaktion hofft Tim Borger, Trainer des Handball-Landesligisten TV Groß-Rh, wenn am Sonntag (18 Uhr) in der heimischen Bürgerhalle die Partie gegen die HSG Bieberau-Modau II angepfiffen wird. „Ich habe ein gutes Gefühl“, so der Coach, der im Training gemeinsam mit seinen Spielern die jüngste, bittere 21:32-Schlappe gegen Roßdorf/Reinheim aufgearbeitet hat.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Die Jungs haben es selbst sehr gut analysiert, woran es lag. Damit ist da jetzt ein Strich drunter. Wir blicken nach vorne und wollen schauen, dass wie gegen Bieberau was holen können“, erklärt Borger. Die Gäste haben bislang auch noch keine Bäume ausgerissen und ebenso wie der TVG 1:3 Punkte auf dem Konto. „Das ist durchaus ein Gegner, gegen den wir uns – vor allem zu Hause – etwas ausrechnen.“

HHV froh über hohe Impfquoten

Allerdings plagen sich einige Groß-Rohrheimer mit Blessuren herum, andere haben sich erkältet. „Insgesamt nichts Dramatisches, aber wir müssen schauen, wie es am Sonntag aussieht“, so Borger. Spielerisch ist die Linie klar: Aus einer stabilen Defensive heraus soll Druck gemacht werden, im Angriff mit viel Bewegung agiert und nach Ballverlusten konsequent nach hinten gearbeitet werden. „Es kommt viel auf den Willen an, aber wir dürfen auch nicht überdrehen“, fordert der Coach.

Kein Problem stellt für die Ried-Handballer indes die verschärfte Corona-Verordnung des Landes Hessen dar, nach der nur noch geimpfte, genesene oder PCR-getestete Sportler in der Halle aktiv sein dürfen. „Dadurch, dass bei uns alle Spieler geimpft sind, haben wir da keine Probleme“, erklärt der Trainer. Bei anderen Mannschaften gibt es zwar vereinzelt ungeimpfte Akteure, „aber im Handball ist das eigentlich nicht das große Thema“, hat er beobachtet.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Diese Auffassung deckt sich mit einer – nicht repräsentativen – Umfrage, die der Hessische Handball-Verband (HHV) unter den Ober- und Landesligen durchführte: „Wir haben deutlich über 90 Prozent geimpfte Spielerinnen und Spieler. Das ist ein sehr guter Wert“, lobt HHV-Präsident Gunter Eckart im Gespräch mit dieser Zeitung. Getoppt wird die Quote noch durch die Schiedsrichter, bei denen Eckart von über 95 Prozent vollständig Geimpfter berichtet. „Damit ist für den Handball eigentlich klar, dass wir zwar Vorsicht walten lassen, aber aus der neuen Verordnung keine weiteren Aktionen ableiten“, so der Präsident. Sollte in der ein oder anderen Mannschaft ein Spieler mitwirken sollen, der nicht geimpft oder genesen ist, müsse er in den sauren Apfel beißen und einen negativen PCR-Test vorlegen.

Erleichtert zeigte sich Eckart, dass die Kinder und Jugendlichen weiterhin am Sportbetrieb unter Vorlage des Testhefts aus der Schule teilnehmen dürfen. „Das ist enorm wichtig. Für die Vereine und natürlich die Kinder selbst.“ Groß-Rohrheims Trainer Borger könnte sich zusätzlich zur neuen Verordnung noch vorstellen, dass die Spieler vor den Rundenspielen noch Schnelltests machen. „Das wäre sicherlich ein weiteres Plus an Sicherheit. Man darf nicht vergessen, dass auch Geimpfte sich infizieren können und den Virus weiter verbreiten. Es sollte uns allen darum gehen, dass wir nicht noch einmal eine Runde abbrechen müssen und wenn man da noch ohne großen Aufwand etwas nachsteuern könnte, wäre das zu überlegen.“ me