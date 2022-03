Borger rechnet sich etwas aus

Groß-Rohrheim. Mit neuem Selbstvertrauen gehen die Handballer des TV Groß-Rohrheimer in die letzten vier Spiele der Landesliga, ehe es in Auf- und Abstiegsrunde weitergeht. Am Dienstagabend unterlag das Team von Trainer Tim Borger zwar beim TV Büttelborn, zeigte beim 24:28 gegen den Tabellenzweiten eine starke Leistung. „Darauf wollen wir jetzt aufbauen“, so der Coach mit Blick auf das Heimspiel am Sonntag gegen den Dritten SG Egelsbach.

„Wir sind gerade zu Hause sicherlich nicht chancenlos“, meint Borger, der sich noch einige Punkte erhofft, ehe es in der Abstiegsrunde weitergeht. Denn die darauf folgenden Partien gehen gegen direkte Konkurrenten, die wohl auch nicht mehr den Sprung unter die ersten vier und damit in die Aufstiegsspiele schaffen werden: In die Bürgerhalle kommen noch der TSV Pfungstadt (5.) und zum Finale die MSG Roßdorf/Reinheim (6.). Dazwischen geht es zum Vorletzten HSG Bieberau. „Da sind noch einige Gegner dabei, die wir mit einer ähnlichen Leistung wie zuletzt gegen Büttelborn auch bezwingen können“, ist Borger überzeugt. Das wäre im Kampf um den Klassenerhalt enorm wichtig, da die Punkte in die Abstiegsrunde mitgenommen werden.

Landesliga Süd 2 Griesheim – Bieberau/Modau II So ... Landesliga Süd 2 Griesheim – Bieberau/Modau II So 18:00 Bezirksoberliga Fürth/Krumbach – TGB Darmstadt Sa 19:00 Crumst./Goddelau – Rüsselsheim So 18:00 Bensheim/Auerb. – Siedelsbrunn Do 20:00 TGB Darmstadt – TV Lampertheim Do 20:30 Bezirksoberliga Frauen FSG Biblis/Gernsh. – Groß-Bieberau Sa 15:15 Weiterstadt II – Dornheim/G.-Gerau So 15:00 SV Erbach – TGS Walldorf So 18:00 HSG Fürth/Krumbach – HSG Langen So 18:00 SV Erbach – HSG Fürth/Krumbach Mi 20:00 Bezirksliga B Arheilgen II – Dornheim/Groß-Gerau Sa 18:00 Bensheim/Auer. II – Lorsch/Einh. II So 16:00 ESG Erfelden II – TGB Darmstadt II So 17:00 Gernsheimer SC – Cru./Goddelau II So 18:30 Egelsbach II – Lorsch/Einhausen II Fr 20:00 Bezirksliga B Frauen TGB Darmstadt III – TG Eberstadt Sa 15:30 TV Trebur – HSG Dornheim II So 15:30 Bezirksliga C HSG Ried Handball – TV Seeheim So 18:00

Klar ist aber auch: Viel wird davon abhängen, wie sich der Kader darstellt: „Wir sind dünn besetzt. Das wird auch bis zum Rundenende so bleiben. Daher tun wir gut daran, von Spiel zu Spiel zu schauen und da zu sein, wenn sich die Möglichkeit ergibt, zu punkten“, meint Borger, der bekanntlich nach der Saison beim TVG aufhört – und das möglichst mit dem Klassenerhalt: „Wir werden alles versuchen, um die Runde zu einem positiven Ende zu führen“, gibt er sich kämpferisch. Auch sein Nachfolger Frank Herbert glaubt, dass die Groß-Rohrheimer den Klassenerhalt noch schaffen können: „Gerade die Konstellation mit den abschließenden Abstiegsspielen ermöglicht noch einiges“, drückt er Borger und dem Team fest die Daumen und ist überzeugt: „Der TVG gehört in die Landesliga.“

FSG Biblis/Gernsheim

Bei den Handballerinnen der FSG Biblis/Gernsheim scheint sich in der Rückrunde der Bezirksoberliga die personelle Situation etwas zu entspannen. Ob es dadurch aber schon am Samstag (15.15 Uhr) zu einem Punktgewinn reicht, scheint unwahrscheinlich. Immerhin kommt mit der HSG Bieberau-Modau der Tabellendritte zum Schlusslicht ins Ried. „Die Stimmung ist trotz des letzten Tabellenplatzes nicht schlecht“, findet FSG-Trainer Tobias Führer, der auch am bei der 20:23-Niederlage in Langen „eine gute Leistung“ seiner Mannschaft sah. Inzwischen kann auch die lange fehlende Torhüterin Lea Milius wieder spielen, wird gegen Bieberau ihr Comeback geben. „Zudem waren unter der Woche vier neue Spielerinnen im Training. Man kann zwar von ihnen keine Wunderdinge erwarten, aber immer sind wir zahlenmäßig schon mal wieder mehr“, erklärt Führer. Gegen Bieberau-Modau wollen sich die Ried-Handballerinnen auf alle Fälle besser verkaufen, als bei der 16:30-Niederlage im Hinspiel, als wenig zusammenlief. Besonders achten muss die FSG auf die Haupttorschützin der Gäste, Maike Ulbricht, „aber insgesamt ist das eine homogene Mannschaft, gegen die man sich nur wenige Fehler leisten darf“, sagt Führer.

FSG Lola

Jetzt hat es auch die FSG Lola erwischt: Die A-Liga-Handballerinnen sollten am Samstag das Derby gegen den TuS Zwingenberg II absolvieren, doch Corona machte ihnen einen Strich durch die Rechnung. „Wir haben drei Fälle in der Mannschaft“, erklärt Trainer Dieter Petermann. Da die betroffenen Spielerinnen noch mit dem Team trainierten, entschloss man sich, die Partie erst einmal vom Spielplan abzusetzen. me