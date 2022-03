Böses Erwachen für den TVL

Lampertheim. Das war bitter und lässt nichts Gutes erahnen: Im „Endspiel“ um den Einzug in die Aufstiegsrunde kassierten die Bezirksoberliga-Handballer des TV Lampertheim am Sonntagabend eine deutliche 19:27 (9:11)-Schlappe gegen die ESG Erfelden. Und statt auf Platz sieben zu springen, den Erfelden nun übernommen hat, und sich entspannt in den Aufstiegsspielen weiterzuentwickeln, geht ab dem 23. April die Nervenschlacht in der Abstiegsrunde los. Gerade einmal sechs Punkte gegen die direkte Konkurrenz nehmen die Spargelstädter mit, haben die einfache Runde als Elfter abgeschlossen.

Dass man in Lampertheim nicht sonderlich zuversichtlich nach vorne blickt, liegt am Nervenkostüm der jungen Spieler: Eine Woche nach dem Husarenritt gegen Primus Rüsselsheim (37:34), kamen sie nun gegen eigentlich auf Augenhöhe gesehene Erfeldener mit dem Druck nicht klar. „Es ist leider so, dass wir gerade in den Spielen, in denen wir locker aufspielen konnten, weil niemand etwas von uns erwartet hat, die besten Leistungen gezeigt haben. Daran müssen wir jetzt dringend arbeiten. Wir brauchen in der Abstiegsrunde Siege“, betonte Trainer Achim Schmied.

Schlechte Chancenverwertung

Bei einem Sieg gegen Erfelden hätte der Coach seiner Mannschaft länger freigegeben, „aber jetzt müssen wir uns schon noch einmal intensiv vorbereiten“, könnte sich Schmied vorstellen, nur eine zehntägige Pause einzuschieben, „um etwas den Kopf freizubekommen.“ Aber er gibt auch zu: „Mit der genauen Trainingsplanung hatte ich mich nicht beschäftigt, der Fokus lag eindeutig auf dem Erreichen der Aufstiegsrunde.“

Dass es gegen Erfelden ein schweres Stück Arbeit werden würde, war allen klar. Und so entwickelte sich eine erste Hälfte, in der Lampertheim in der Offensive zwar nicht gut spielte und nur selten die stabile 6:0-Deckung der Gäste auseinanderziehen konnte, aber dennoch immer dran blieb. „In der Abwehr standen wir ordentlich und ich war eigentlich überzeugt, dass wir das in der zweiten Hälfte auch im Angriff besser machen würden“, meinte Schmied angesichts eines 9:11-Pausenrückstands.

Nach dem Seitenwechsel machte sich dann aber ein anderes Problem beim TVL bemerkbar, das sich wie ein roter Faden durch die Saison zieht: eine katastrophale Chancenverwertung. „Wir haben beste Möglichkeiten ausgelassen, haben frei von sieben, acht Metern die Bälle nicht reingemacht“, raufte sich Schmied immer wieder die Haare. Erfelden machte aus dem 11:10 binnen acht Minuten ein 16:11 (39.), was bei den Spargelstädtern Wirkung zeigte: Die Verunsicherung wurde immer größer.

Eschenauer wird operiert

Schmied versuchte alles, brachte im Angriff den siebten Feldspieler, stellte die Deckung auf eine ganz offensive 3:3-Variante um oder agierte mit einer Manndeckung, um den Spielfluss der Gäste zu stoppen. „Jede Variante hat uns auch Ballgewinne gebracht. Aber wenn wir vorne nicht treffen, dann bringt das alles nichts“, muste der TVL-Trainer erkennen, dass an diesem Abend der Hebel nicht mehr umzulegen war. „Wir hätten heute noch Stunden spielen können, das wäre nichts mehr geworden.“

Nun also die Abstiegsrunde. Und neben dem fragilen Nervenkostüme in Drucksituationen kommt auch noch die personelle Situation hinzu, die nichts Gutes erahnen lässt. Der schon lange verletzte Kreisläufer Benjamin Eschenauer muss sich kommende Woche einer Meniskusoperation unterziehen und wird, nachdem er sein Karriereende bereits bekannt gab, kein Spiel mehr absolvieren können. Doch damit nicht genug: Auch Finn Emmerich steht nach seinem berufsbedingten Umzug nach München nicht mehr zur Verfügung. „Er hat sich gegen Erfelden noch einmal bereiterklärt zu spielen, wollte uns so in die Aufstiegsrunde helfen. Aber das war sein letztes Spiel“, hätte Achim Schmied dem Leistungsträger einen erfolgreicheren Abschied gewünscht.

TVL-Tore: Nieter (5/3), Heiler, Deissler (je 3), Karb, Pfendler, Gaebler (je 2), Fröhlich (2/1).