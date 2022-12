Bilanzaufbesserung vor der Weihnachtspause

Groß-Rohrheim. Das Hinrundenfinale der Handball-Bezirksoberliga beschert dem TV Groß-Rohrheim noch einmal ein Derby: Am Sonntagabend (18 Uhr) muss die Mannschaft von Trainer Frank Herbert bei der heim- und spielstarken HSG Bensheim/Auerbach ran. „Das ist ein ganz gefährlicher Gegner“, warnt der TVG-Coach eindringlich vor dem Tempo-Handball der Bensheimer.

Dass die Trainingswoche nicht ideal lief, hindert Herbert nicht daran, zwei Punkte zu fordern. Einige Spieler fehlten in den Übungseinheiten, der Coach selbst musste am Dienstag krankheitsbedingt passen. „Aber zum Spiel werde ich wieder fit sein. Vielleicht kommen die Anweisungen nicht ganz so laut, aber sie werden kommen“, meint Herbert mit einem Schmunzeln und etwas krächzender Stimme.

Bensheim ohne Spielmacher Kuch

Von seiner Mannschaft fordert er in erster Linie „ein sehr konsequentes Rückzugsverhalten und dann eine stabile Deckung. Wir müssen es schaffen, dass Bensheim immer wieder in den Positionsangriff muss. Dann steigen unsere Chancen deutlich“, ist der Trainer überzeugt. Dabei spielt den Ried-Handballern in die Karten, dass mit Philipp Kuch der überragende Spielmacher und Torschütze der Gastgeber verletzt ausfällt. „Das ist auf alle Fälle eine Schwächung für Bensheim, auch wenn die das in den vergangenen Wochen gut kompensieren konnten. Ein paar Prozent fehlen einfach ohne ihn“, findet Frank Herbert.

Bensheim/Auerbachs Trainer Moritz Brandt sieht die Favoritenrolle eindeutig bei Groß-Rohrheim: „Rein tabellarisch gesehen, sind wir der Jäger“, meint er mit Blick auf Rang sieben und 14:10 Punkte. Doch der TVG ist als Fünfter nur einen Zähler entfernt. „Wir sind auf alle Fälle im Soll und wollen versuchen, im letzten Spiel des Jahres noch etwas mitzunehmen“, so Brandt.

Groß-Rohrheim ist indes ganz und gar nicht im Soll: „Uns fehlen drei, vier Punkte“, meint Herbert und spricht vor allem die Partien gegen Arheilgen und Heppenheim an: „Trotz aller unschönen Randerscheinungen. Diese Spiele hätten wir nie im Leben verlieren dürfen“, findet er: „Jetzt müssen wir halt versuchen, mit einem Sieg in Bensheim, der nicht selbstverständlich wäre, zumindest ein Stück weit was gutzumachen.“

Zuversichtlich stimmt Herbert die Leistung vom vergangenen Wochenende, als man dem ambitionierten Tabellenzweiten TSV Pfungstadt ein 29:29 abtrotzte. „Wir waren sogar näher am Sieg, als der TSV“, meint der Coach. „Dass wir uns nun über einen verlorenen Punkt gegen Pfungstadt ärgern zeigt, dass die Entwicklung in die richtige Richtung geht. Letzte Runde gab es gegen den gleichen Gegner zwei deftige Klatschen“, erinnert Herbert an das 19:28 und 19:26 in der Landesliga, als der TVG am Ende sang- und klanglos abstieg und Pfungstadt mit Pech nicht drin blieb. „Was uns fehlt, ist noch etwas die Konstanz. Aber ich bin mir sicher, dass wir in der Rückrunde einen weiteren Schritt nach vorne machen können“, strahlt der Trainer Zuversicht aus. „Aber erstmal wollen wir nun in Bensheim punkten.“ me