Biblis mit Mut und Spielermangel

Biblis. Im dritten Pflichtspiel des Jahres sind die A-Liga-Handballer der TG Biblis am Samstag um 17.30 Uhr beim TV Büttelborn II zu Gast. „Das ist ein Gegner, gegen den wir uns auswärts immer sehr, sehr schwer tun“, beschreibt TGB-Trainer Sascha Schnöller die Ausgangslage vor dem Trip zum Tabellenvierten, der zehn Verlustpunkte und damit vier weniger als die Bibliser aufweist.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Wird der TG Biblis am Samstag fehlen: Torwart Andre Angert. © Berno Nix

„Ich weiß gar nicht, ob wir dort überhaupt schon einmal gewonnen haben“, klingt der TGB-Trainer im Vorfeld nicht allzu euphorisch. Ein Blick auf die bisherigen Spiele zeigt jedoch, dass die Büttelborner Reserve alles andere als eine Heimmacht darstellt. Acht der zehn Verlustpunkte gab es in der eigenen Halle, die Voraussetzungen der Schnöller-Schützlinge erscheinen daher weitaus besser, als dies es ihr Trainer einschätzt.

Nur neun Feldspieler

Beim Gegner kann Schnöller dessen Aufstellung nur schwer vorhersehen, das Los einer Mannschaft, wenn es gegen eine zweite Garnitur geht. „Wenn Büttelborn in Bestbesetzung spielt, sind sie sehr schwer zu schlagen. Dies kommt aber nicht immer vor“, macht sich Schnöller und seinem Team Mut, ohne allerdings den Blick auf das zu verlieren, was er und seine Mannschaft wiederum selbst beeinflussen können. „Wir müssen diesmal von Beginn an hellwach und fokussiert sein. Unsere Abwehr muss an das Fürth-Spiel anknüpfen und im Angriff müssen wir unsere Chancen klarer nutzen“, lautet die Vorgabe des Trainers.

Personell muss die TG Biblis neben den Langzeitverletzten diesmal auf Gansmann, Zimara und Angert verzichten. „Neun Feldspieler werden wir haben“, gibt sich Schnöller trotzig. fh