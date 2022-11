Biblis in der Rolle des Favoriten

Biblis. Erstmals in dieser Saison ist die FSG Biblis/Gernsheim in einer leichten Favoritenrolle: Am Samstag um 16 Uhr empfängt der Frauenhandball-A-Ligist als Tabellensiebter mit 4:6 Punkten das Schlusslicht HSG Rüsselsheim/Bauschheim/Königstädten (2:4). Und besonders die beiden jüngsten Siege sorgen für Zuversicht im Lager der Bibliserinnen und bei ihrem Trainer Armin Schulz. „Wir wollen jetzt endlich auch in einem Heimspiel in der Pfaffenau-Halle die Punkte behalten“, so der Coach. Bislang konnte Schulz mit seinem Team eine Partie auswärts und eine in der zweiten Spielstätte der FSG, der Gutenberg-Schule in Gernsheim, gewinnen.

Trotz allem Respekt vor dem Gegner, dessen knappe Niederlagen ebenso wie einige individuell starke Spielerinnen als Warnung gelten, sieht Schulz Vorteile bei seiner Mannschaft: „Ich denke, mein Team hat den längeren Atem und kann sich so spätestens in der Schlussphase durchsetzen“, will der Trainer über die gesamte Spielzeit aus einer sicheren Deckung heraus möglichst viel Tempo machen. „Rüsselsheim wird wahrscheinlich weniger Wechselmöglichkeiten haben als wir. Das müssen wir ausnutzen und sie dann konditionell ausstechen“, erklärt der Übungsleiter. me