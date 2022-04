Biblis chancenlos

Biblis. Keine Chance hatte die TG Biblis im Topspiel der Bezirksliga A beim TV Trebur. Mit 27:37 kamen die personell immens gebeutelten Gäste unter die Räder. Mit 18:8 Zählern fallen die Mannen von Trainer Sascha Schnöller somit auf den vierten Platz nach Abschluss der Hinserie zurück, während Trebur Platz zwei festigte und damit der einzig ernstzunehmende Verfolger von Primus TuS Griesheim II ist. Gelegenheit zur Wiedergutmachung hat die TGB in drei Wochen beim Start der Aufstiegsrunde. Dann kommt der TV Trebur ins Ried.

In Trebur fand die TGB zunächst gut ins Spiel, nutzte immer wieder die Lücken in der offensiven Abwehr der Gastgeber. „In der Abwehr fanden wir allerdings nie richtig den Zugriff gegen die agilen und technisch gut ausgebildeten Gastgeber“, gestand TGB-Coach Sascha Schnöller. Als beim Stand von 15:13 Peter Schmitzer verletzt ausscheiden musste, zogen die Gastgeber in den letzten sieben Minuten der ersten Hälfte auf 20:14 davon – die Vorentscheidung. Schnöller vollzog einige Umstellungen, um nochmals heranzukommen, doch die Maßnahmen fruchteten nicht. Nach 40 Spielminuten betrug der Rückstand zehn Tore, „da war klar, dass es nichts zu holen gibt“, meinte Schnöller, der keine personellen Alternativen mehr hatte.

Insbesondere David Winkler fehlte im Rückraum. Philipp Reis, der noch zuvor die ganze Woche mit Fieber im Bett lag, musste durchspielen. „Mit den Hypotheken hast du gegen die Topteams der Liga keine Chance“, sagte der Bibliser Trainer. Freuen konnte sich Schnöller immerhin über die starke zweite Halbzeit von Torwart Florian Kluwig.

TG-Tore: Nathmann 7/1, Reis 6, Felix Schmitzer 2, Peter Schmitzer 2, Helfrich 5, Sören Dotzauer 1, Neumann 1, Schneider 3, Garcia 1. fh