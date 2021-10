Bewährungsprobe in Hardheim

Mannheim. „Wenn wir uns an unsere Vorgaben halten und das spielen, was wir können, dann haben wir sehr gute Chancen.“ Marco Dubois, Trainer des Handball-Badenligisten TV Friedrichsfeld strahlt vor dem Auswärtsspiel am Sonntag (18 Uhr) bei der HG Oftersheim/Schwetzingen II Optimismus aus.

Nach zwei souverän gewonnen Heimspielen und einem Auswärtspunkt beim TV Eppelheim (24:24) soll bei der HG, die aus drei Spielen zwei Punkte holte, gleich nachgelegt werden. „Wir haben in dieser Woche den Schwerpunkt noch einmal auf die Deckung gelegt, wollen zukünftig noch aggressiver und beweglicher in der Defensive sein“, erläutert Dubois, worauf es ihm derzeit am meisten ankommt. Dabei gilt es aber auch, den Angriff nicht zu vernachlässigen: „Beim Remis in Eppelheim waren wir spielerisch in meinen Augen schon überlegen, haben aber vorne nicht den Zug zum Tor entwickelt, wie in unseren Heimspielen und dann auch noch einige Bälle leichtfertig vergeben. Das sollten wir dringend abstellen“, appelliert der Trainer an sein Team, am Sonntag „eine gewisse Kaltschnäuzigkeit“ an den Tag zu legen.

Dass die Friedrichsfelder so gut aus den Startlöchern gekommen sind, liegt nach Ansicht Dubois’ an der Eingespieltheit des Teams: „Bei uns hat es eigentlich keine Veränderungen gegeben. Andere Mannschaften hatten Abgänge und müssen Neuzugänge integrieren. Bei uns kam lediglich Kevin Urban zurück, der uns sofort weitergeholfen hat. Mit ihm sind wir in der Deckung schon variabler geworden“, freut sich Dubois über den guten Rundenbeginn seines Teams. „Wir müssen jetzt aber auch kontinuierlich weiterarbeiten. Die Liga ist sehr ausgeglichen und Nachlässigkeiten werden bestraft“, warnt er.

Heddesheim im Keller-Duell

Ebenfalls einen Start nach Maß hatte der TSV Amicitia Viernheim und unterstrich seine Ambitionen auf eine Top-Platzierung, für viele Konkurrenten sogar auf die Meisterschaft. Ob die Südhessen tatsächlich reif dafür sind, wird sich schon am Samstagabend (19.30 Uhr) zeigen, wenn die Mannschaft von Trainer Christian Müller beim selbsterklärten Titelfavoriten TV Hardheim ran muss.

„Das wird ein ganz schweres Spiel und sicherlich ganz anders als unsere bisherigen beiden Partien“, so der Coach mit Blick auf die Kantersiege gegen Oftersheim und Eppelheim.

„Wir sind aber sehr gut vorbereitet, haben Selbstvertrauen und können zudem nahezu in Bestbesetzung antreten“, so Müller, der nur weiterhin auf Neuzugang Hossam Hassanien (Rücken) verzichten muss.

Noch nicht in Tritt gekommen ist die in großen Teilen neuformierte und deutlich verjüngte Mannschaft der SG Heddesheim. Nach zwei deutlichen Niederlagen muss die SGH am Samstagabend (20 Uhr) beim ebenfalls noch sieglosen TV Eppelheim (1:5 Punkte) ran. Das spielfreie Wochenende nutzte Heddesheims Trainer Mario Donat, um seine Mannschaft weiter zu stabilisieren und vor allem am Abwehr- und Umschaltspiel weiter zu arbeiten. Jetzt soll in Eppelheim eine deutliche Leistungssteigerung gezeigt und möglichst der erste Punkt der Saison eingefahren werden. me