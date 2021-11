Besondere Partie für Lola-Trainer Petermann

Lampertheim. Ein einziges Spiel fand im Handball-Bezirk Darmstadt in der vergangenen Saison statt: Die FSG Lola empfing in der Frauen-A-Liga die SKG Roßdorf und gewann mit 23:10. Rund um diese Partie am ersten Spieltag wurden alle anderen Begegnungen abgesetzt und zwei Tage später die Runde angesichts der sich aufbauenden zweiten Corona-Welle abgebrochen.

Von einem Abbruch geht derzeit trotz steigender Zahlen zwar niemand im Handball aus, aber die Partie zwischen den Lolas und Roßdorf ist dennoch etwas ganz Besonderes, auch für FSG-Trainer Dieter Petermann, der früher die Roßdorferinnen coachte und natürlich beim Wiedersehen keinesfalls als Punktelieferant dienen möchte.

„Ich habe Roßdorf schon bei ihrem Spiel in Crumstadt gesehen, das sie mit 20:24 verloren haben. Und ehrlich gesagt, haben sie mich da etwas enttäuscht“, so Petermann, der die SKG aber weiterhin zum Kreis der Meisterschaftsfavoriten zählt. Zumal am vergangenen Wochenende der Lola-Gegner gegen Erfelden klar mit 26:17 gewann, was zeigte, dass die A-Liga extrem ausgeglichen ist und viel von der tagesaktuellen Besetzung der Teams abhängt.

Nachdem die Lolas am vergangenen Wochenende bei ihrem 18:17-Erfolg in Büttelborn nicht überzeugten, hofft Petermann nun natürlich, dass der Knoten platzt und seine Spielerinnen an die meist überzeugenden Leistungen aus der Vorbereitung anknüpfen können.

„Gegen Roßdorf erwarte ich ein Spiel auf Augenhöhe. Es wird auf Kleinigkeiten und die bessere Tagesform ankommen“, glaubt der Coach. „Unser Ziel ist eindeutig, die Punkte zu holen. Dazu müssen wir die Nervosität aus dem Auftaktspiel ablegen und zu unserem Spiel finden. Dann ist alles möglich“, ist Petermann überzeugt. me