Beim TVL läuft nichts zusammen

Lampertheim. Das war ein herber Rückschlag für die Handballer des TV Lampertheim. Im Bezirksoberliga-Derby gegen den direkten Konkurrenten HC VfL Heppenheim lief es für die Spargelstädter gar nicht rund, am Ende stand eine 25:32 (16:17)-Niederlage zu Buche.

„Es war noch nie so leicht, hier in Heppenheim zu gewinnen, wie heute“, meinte TVL-Trainer Achim Schmied mit Blick auf einige Ausfälle bei den Kreisstädtern. „Aber wir sind nicht ins Zusammenspiel gekommen. Das war wirklich enttäuscht“, ärgerte sich der Übungsleiter. Dabei war Schmied beim Gang in die Kabine zur Pausenansprache noch sehr zuversichtlich: „Wir haben in der ersten Hälfte viele technische Fehler fabriziert, waren aber dennoch dran. Deshalb war ich überzeugt, dass wir nach der Pause den Schalter umlegen können.“

Tatsächlich sah es bei der 20:18-Führung der Lampertheimer so aus, als ob sie nun Sicherheit bekommen würden. „Leider war das nur ein Strohfeuer“, musste Schmied nach dem 21:19 (39.) mitansehen, wie Heppenheim das Resultat zum eigenen 23:21 drehte und fortan immer knapp vorlegte. „Bei uns lief nichts zusammen. Jeder hat irgendetwas probiert, aber es wirkte kopflos“, so der TVL-Coach.

Wildt mehr als ein Backup

Heppenheim führte 26:22 (52.) und hatte das Spiel spätestens beim 30:25 drei Minuten vor dem Ende für sich entschieden. „Das war schon enttäuschend“, so das Fazit Schmieds, der eine geschlossene Teamleistung sah – allerdings eine geschlossen schwache: „Heute konnte niemand das Heft in die Hand nehmen, niemand hat wirklich überzeugt.“ Einziger Lichtblick war Dimitri Wildt: Der Torhüter, der eigentlich nur noch in der zweiten Mannschaft spielt, sprang für den erkrankten Nikolas Thamm ein. Ursprünglich sollte er nur als Backup für Max Griesheimer fungieren, doch nachdem dieser auch einige unglückliche Treffer kassierte, spielte Wildt fast 40 Minuten. „Er hat uns vor einem noch höheren Rückstand bewahrt“, so Schmied.

Auf Heppenheimer Seite überzeugte ausgerechnet ein ehemalige TVL-Spieler: Nicolas Glanzner, 2019 zum HC VfL gewechselt, stellte die Lampertheimer Deckung mit seinen dynamischen Eins-gegen-Eins-Aktionen immer wieder vor große Probleme. Am Ende hatte Glanzner neun Treffer verbucht. „Das hat er schon richtig gut gemacht. Wir haben ihn heute nie in den Griff bekommen“, gab Schmied zu.

Jetzt gilt es die Niederlage möglichst schnell aufzuarbeiten und den Blick nach vorne zu richten: Am Vorabend des vierten Advents kommt noch der Tabellenvorletzte SG Arheilgen nach Lampertheim. „Da müssen wir einfach gewinnen, um zumindest mit einem ausgeglichenen Punktekonto in die Winterpause zu gehen“, ist der TVL-Coach mit den nun 4:6 Punkten nicht zufrieden.

TVL-Tore: Karb, Heiler (je 4), Fröhlich, Eschenauer, Gaebler (je 3), Größler, Pfendler, Kühr (je 2), Deissler (1), Nieter (1/1). me