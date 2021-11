Beim TVG läuft nichts zusammen

Groß-Rohrheim. Einen völlig gebrauchten Tag haben die Landesliga-Handballer des TV Groß-Rohrheim bei ihrem Auswärtsspiel gegen die MSG Roßdorf/Reinheim erwischt. Mit 21:32 (10:14) ging das Team von Trainer Tim Borger unter und der Coach war im Anschluss entsprechend bedient: „Wir waren heute gar nicht auf dem Platz. Es lief nichts zusammen.“

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Borger sieht verpasste Chance

Dabei sah es vor dem Spiel für die Groß-Rohrheimer ganz vielversprechend aus, schließlich fehlten bei Roßdorf fünf Stammspieler krankheits- und verletzungsbedingt. „Es war sicherlich nie einfacher, hier Punkte zu holen. Wenn die MSG komplett ist, dann kann man auch mal mit elf Toren verlieren, aber nicht heute“, ärgerte sich Borger über die verpasste Chance, wichtige Punkte im Abstiegskampf zu holen.

„Vielleicht muss man das meinen Jungs mal zugestehen. Nur: Allzu oft sollte das nicht passieren“, meinte er. „Mit dem Kampf und dem Willen, die wir letzte Woche beim 23:23 gegen Langen gezeigt haben, hätte es hier und heute reichen können.“

So aber geriet Groß-Rohrheim nach dem 4:4 (7.) mit 4:7 (10.) und zur Pause mit 10:14 ins Hintertreffen. Zahlreiche Fehlpässe und technische Fehler sowie überhastete Würfe spielten Roßdorf/Reinheim in die Karten. „Eigentlich waren wir gut vorbereitet, die Jungs wussten genau, was sie erwarten wird. Aber irgendwie haben wir kein Bein auf den Boden bekommen. Egal wen ich gebracht habe, es lief einfach nicht“, haderte Borger.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Im zweiten Abschnitt wurde es dann noch deutlicher, weil die Chancenverwertung immer schlechter wurde und zudem in der Deckung häufig der letzte Schritt fehlte. Über 13:19 (37.) und 17:24 (50.) nahm die Niederlage Gestalt an. In den letzten Minuten legte Roßdorf sogar noch einen 5:0-Lauf zum bitteren 32:21-Endstand hin.

„Wenn man nur 60 oder 70 Prozent bringt, passiert so etwas. Wir müssen uns im Klaren darüber sein, dass wir in der Landesliga nur mithalten können, wenn wir in jedem Spiel an unsere Leistungsgrenze gehen und unbedingten Willen an den Tag legen. Das war heute leider nicht zu sehen“, hofft Borger, dass die Niederlage – auch in dieser Deutlichkeit – vielleicht ein Schuss vor den Bug zur rechten Zeit war. „Wir müssen das ganz schnell abhaken und den Blick wieder nach vorne richten“, so Borger. Nächstes Wochenende kommt die HSG Bieberau-Modau II in die Bürgerhalle, die ebenso wie der TVG mit 1:3 Punkten gestartet ist. Entsprechend wäre eine Trotzreaktion und ein Punktgewinn Gold wert.

TVG-Tore: Fries (9/2), Sebastian Haas (4), Till Haas (3), Erlemann, Fries (je 2), Heß (1). me