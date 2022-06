Basis im Bezirk immer brüchiger

Bergstraße/Rüsselsheim. Es war eine harmonische Versammlung der Vereine, zu der der Handball-Bezirk Darmstadt turnusgemäß geladen hatte: Keine langen Diskussionen, wenig Kritik, sondern vor allem eine von allen Anwesenden getragene Hoffnung, dass die im September beginnende Runde nicht von Corona dominiert wird. Doch eitel Sonnenschein herrschte noch lange nicht. Das liegt in erster Linie an den weiterhin sinkenden Mannschaftszahlen. Und dass der Rückgang im Bezirk Darmstadt weniger dramatisch ist, ist nur ein schwacher Trost.

„Wir müssen jetzt handeln. Wir müssen jetzt versuchen, gegenzusteuern“, gab der Bezirksvorsitzende Klaus Bernshausen den anwesenden Vereinsvertretern mit auf den Weg. Der Rückgang macht sich in allen Bereichen bemerkbar. Am deutlichsten bei den Frauenteams: Nach aktuellem Stand werden 25 Mannschaften in der neuen Runde im Bezirk an den Start gehen. Das sind sieben weniger, als in der vergangenen Saison.

B-Liga-Frauen rücken wohl auf

Die Folge ist, dass nun schon die Bezirksliga B kurz vor dem Ende ist. „Wir befinden uns im regen Austausch mit den Vereinen, wie viele Mannschaften überhaupt in einer Staffel sein müssen, damit es Sinn macht“, erklärt Bernshausen. Es ist wahrscheinlich, dass zukünftig die B-Liga-Teams in der A-Liga aufgenommen werden.

Bei den Männern ist ein Rückgang von sieben Teams auf jetzt 45 zu beklagen. Mit der Bezirksliga D steht auch hier eine ganze Liga auf der Kippe. Drastisch ist auch der Rückgang im Jugendbereich. „Besonders in der weiblichen A-Jugend haben wir im gesamten Bezirk Darmstadt aktuell nur sechs Meldungen“, so der Bezirksvorsitzende aus Lampertheim. Entsprechend ist Bernshausen schon im regen Austausch mit Nachbarbezirken, um eine gemeinsame Runde auf die Beine zu stellen. „Die Tendenz ist alles andere als gut“, meint er.

Positiv wurde zur Kenntnis genommen, dass der Hessische Handball-Verband (HHV) sich der Mitgliedergewinnung zukünftig verstärkt widmen möchte. Präsident Gunter Eckart, der ebenfalls in Rüsselsheim war, befindet sich nicht nur in einem Gremium beim Deutschen Handball-Bund, das sich mit dieser Thematik beschäftigt, er hat mit seinem Präsidium auch auf der HHV-Geschäftsstelle eine Stelle geschaffen, mit deren Hilfe der Abwärtstrend gestoppt werden soll – gemeinsam mit den Vereinen vor Ort.

Analog zu den Mannschaftszahlen sinkt auch die Zahl der Schiedsrichter: 206 Unparteiische stehen noch zur Verfügung, was einem Rückgang von 23 entspricht, wie Bezirksschiedsrichterwart Ronald Balß ausführte. Und er sieht noch ein anderes Problem auf seine Referees zukommen. „Die modifizierten Handball-Regeln werden das Spiel deutlich schneller machen und damit die Belastung der Unparteiischen erhöhen“, mahnt er.

Sportlich lief es für die südhessischen Vereine in der abgelaufenen Saison eher durchwachsen: Während das bislang höchstklassigste Männerteam, die HSG Bieberau-Modau, in die Oberliga abstieg, wurde bei den Frauen ein großer Erfolg gefeiert: Die HSG Bensheim/Auerbach II steigt in die Dritte Liga auf und bildet dort fortan den Unterbau für das Bundesliga-Team. me