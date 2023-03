Ansage aus Heddesheim

Heddesheim. Die ersten und zugleich wichtigsten Entscheidungen sind in der Handball-Badenliga der Frauen an diesem Wochenende möglich: Der Tabellenführer HG Oftersheim/Schwetzingen kann mit einem Sieg gegen den Liga-Dritten am fünftletzten Spieltag schon die Meisterschaft einfahren. Genauso könnte die HG Saase mit einer Niederlage im Kellerduell gegen Nußloch ihren letzten Rang zementieren.

Saases scheidender Trainer Branko Dojcak, der bekanntlich nächste Runde den Konkurrenten Heddesheim übernimmt, will aber unbedingt noch punkten. Die bisherige Ausbeute von 0:30 Zählern nagt an ihm, auch wenn er sich schon vor der Runde über die extrem schwere Aufgabe bewusst war. Immerhin zeigte in den letzten Wochen die Formkurve nach oben, die Torflaute im Angriff wurde etwas abgestellt. Entsprechend hoffen die Bergsträßerinnen, dass sie am Samstag (20 Uhr) nach der 18:26-Niederlage im Hinspiel in Nußloch nun den Spieß umdrehen können.

Dass die HG Oftersheim/Schwetzingen die Meisterschaft erringen wird, ist ebenso wenig überraschend, wie der Abstieg Saases. Doch die SG Heddesheim will möglichst die Titel-Party der bisherigen Übermannschaft (30:0) Punkte in der Nordbadenhalle vermeiden.

„Wir wollen versuchen zu verhindern, dass die HG ohne Punktverlust Meister wird“, gibt sich SGH-Trainer Marcus Otterstätter kämpferisch und will zugleich den eigenen dritten Rang untermauern. me