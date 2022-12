Am Ende überwiegt die Zuversicht

Groß-Rohrheim. Wo steht der TV Groß-Rohrheim wirklich? Diese Frage lässt sich nach der Hinrunde der Handball-Bezirksoberliga nur bedingt beantworten. In der Tabelle hat der Landesliga-Absteiger Rang acht inne, aber die Aussagekraft ist beschränkt. Gerade einmal vier Mal durfte der TVG in der heimischen Bürgerhalle ran, musste gleich neun Auswärtsspiele bestreiten. „Das war natürlich alles andere als ideal“, meint auch Groß-Rohrheims Coach Frank Herbert, der das Team nach dem Landesliga-Abstieg von Tim Borger übernommen hat.

Doch nicht nur das Ungleichgewicht von Auswärts- und Heimspielen macht es schwierig, den tatsächlichen Leistungsstand des TVG zu definieren. „Man darf auch nicht vergessen, dass wir eine sehr schlechte Vorbereitung hatten. Wir haben häufig mit einer Rumpfmannschaft trainieren müssen“, erinnert Herbert an die ersten Wochen seines Engagements in Groß-Rohrheim. Und diese personellen Engpässe ziehen sich seitdem wie ein roter Faden durch die Saison. Dass die Formkurve spielerisch und insbesondere in der Defensivarbeit dennoch nach oben zeigt, stimmt den erfahrenen Trainer zuversichtlich.

Probleme gegen robuste Gegner

„Ich sehe uns schon auf einem guten Weg. Aktuell – und daraus mache ich auch keinen Hehl – bin ich aber weder mit der Platzierung, noch mit der Punktausbeute, noch dem Verlauf der Hinrunde insgesamt zufrieden“, stellt Frank Herbert unmissverständlich klar, dass er in der zweiten Saisonhälfte einige Ränge gutmachen will.

„Wir hatten schon ein schweres Auftaktprogramm, die starken Gegner Fürth zum Start und Roßdorf am dritten Spieltag, kamen für uns eindeutig zu früh. Da waren wir noch nicht so weit, obwohl wir am zweiten Spieltag beim 33:26-Erfolg in Erbach eine herausragende Partie ablieferten“, erinnert der Coach. Auch im weiteren Verlauf zeigte der TVG starke Leistungen wie beim 32:25-Erfolg in Crumstadt. Es hat sich allerdings auch herauskristallisiert, dass die Groß-Rohrheimer vor allem gegen spielerisch starke Konkurrenten ihren besten Handball zeigen, während sie gegen körperliche präsente Gegner mit einer etwas robusteren Gangart wie Bensheim und Heppenheim arge Probleme hatten und ihre Stärken nicht ausspielen konnten.

„Da müssen wir einfach stabiler werden und den Kampf annehmen“, fordert Herbert für die Rückrunde. „Man muss einfach jedes Spiel mit dem nötigen Einsatz absolvieren und dagegenhalten. Spielerisch müssen wir uns vor keinem Gegner verstecken“, ist er überzeugt.

Aber unter dem Strich überwiegt die Zuversicht bei den Groß-Rohrheimern, im Laufe der Rückrunde Plätze gutmachen zu können: „Wir haben einige Spieler in unseren Reihen, die sich ganz hervorragend entwickelt haben. Ein Paradebeispiel ist dabei Alexander Anthes, der in Angriff und Abwehr eine ganz wichtige Rolle spielt. Ganz stark ist auch Till Haas und Niklas Fries, der mit 111 Treffern sogar die Torschützenliste der Liga anführt“, so Herbert. Nicht zu vergessen: Torhüter Alexander Wägerle, der sich als Nummer eins zwischen den Pfosten herauskristallisiert hat und der immer besser werdenden Defensive den Rücken stärkt. „Auch unsere anderen Keeper sind da, wenn sie gebraucht werden, aber man muss schon sagen, dass Alex in einer glänzenden Verfassung ist“, lobt der Übungsleiter.

Gute Fortschritte attestiert Frank Herbert auch seiner jungen Garde. Die vier 18-Jährigen im Kader haben Fortschritte gemacht, allen voran Dominik Reis. „Jetzt erwarte ich aber gerade von den Jungen, dass sie weiter gut arbeiten und die Lücke zu den gestandenen Spielern weiter verringern. Das wäre extrem wichtig für die gesamte Mannschaft, damit wir da mehr Alternativen haben“, so der Trainer.

Lob für Nachwuchsarbeit

Derweil ist noch offen, ob Herbert nach der Saison sein Engagement beim TVG fortführen wird. „Gespräche werden Anfang Januar geführt, eine Entscheidung ist noch nicht gefallen“, sagt der Coach, der die zukünftige Kader-Zusammenstellung als wichtigen Faktor ansieht.

Für Groß-Rohrheim spricht indes die sich durch die Nachwuchsarbeit bietende Perspektive, was auch Herbert als „großes Plus im Vergleich zu vielen anderen Vereinen“ ansieht: „Es ist schon klasse, was Sascha Holdefehr hier als Jugendkoordinator und Trainer der B-Jugend auf die Beine stellt. Er macht eine sehr gute Arbeit und hat auch einige richtig gute Jungs in seinem Team, die in den nächsten Jahren nachrücken werden“, lobt Herbert: „Der Verein ist – auch mit Andreas Fries und Thomas Fox als Abteilungsvorstand – sehr gut aufgestellt und die Arbeit hier und der gute Austausch untereinander machen schon Spaß.“ me