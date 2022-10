Am Ende geht die Kraft aus

Lampertheim. „Es war eindeutig mehr drin“, meinte Dieter Petermann, Trainer des Frauenhandball-Bezirksoberligisten FSG Lola, nach der 27:31 (13:12)-Niederlage beim Landesliga-Absteiger SG Egelsbach. „In Bestbesetzung oder zumindest mit einer besseren Chancenverwertung können wir hier gewinnen“, ist der Übungsleiter überzeugt. So aber standen ihm in der Schlussviertelstunde nur noch wenige Alternativen zur Verfügung, im Rückraum war komplett Ebbe und zudem wurden viel zu viele Möglichkeiten ausgelassen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Lolas begannen ohne Nadine Gärtner und Marie Hafner, während des Spiels fielen auch noch Yvonne Höbel mit einer Schulterverletzung und Lena Biedermann mit einer Fingerblessur aus. „Damit hatte ich nur noch eine Auswechselspielerin. Das war zu wenig, um in der intensiven Schlussviertelstunde dagegenzuhalten“, bilanzierte Petermann.

Überlegenheit nicht ausgenutzt

In der ersten Hälfte waren die Gäste gegen die junge Egelsbacher Mannschaft, die sich zum größten Teil aus der in der Oberliga spielenden A-Jugend zusammensetzt, überlegen, verpassten aber dies auch im Spielstand zu dokumentieren. „Zu oft haben wir nicht die Lücke gesucht und wenn, dann scheiterten wir im Abschluss“, so der FSG-Trainer.

Mehr zum Thema Handball-Bezirksoberliga Alles unter Kontrolle Mehr erfahren

Im zweiten Abschnitt blieben die Lolas bis zum 18:18 dran, gerieten dann mit 18:20 (45.) ins Hintertreffen und beim 23:28 fünf Minuten vor dem Ende war die Niederlage besiegelt. „Es ist schade, aber wir lernen aus solchen Spielen“, wollte Petermann gar nicht lange den Punkten nachtrauern. „Wir schauen nach vorne.“

FSG-Tore: Vanessa Ehret (10), Nadine Koob (4), Katrin Grieser (4/1), Janna Brötzmann (3), Vanessa Moßgraber, Yvonne Höbel, Ronja Schmidt (je 2). me