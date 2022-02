Am Ende fehlt die Kraft

Biblis. Die Vorzeichen waren alles andere als ideal, aber nach dem Spiel herrschte bei den Handballerinnen der FSG Biblis/Gernsheim die Überzeugung: Es wäre mehr möglich gewesen. Mit 24:29 (13:13) unterlag das Schlusslicht dem bisherigen Viertletzten SV Erbach und tritt damit auf der Stelle, während der Gegner einen Sprung auf Rang sechs machte.

„Trotz unserer schwierigen Besetzung wären zwei Punkte drin gewesen“, ärgerte sich Trainer Tobias Führer. „Wir haben in der ersten Hälfte nach einem 4:8-Rückstand gezeigt, dass wir den Gegner drauf hätten. Leider fehlte uns dann in der zweiten Hälfte etwas die Power und Konzentration.“

Tatsächlich machte Biblis/Gernsheim nach einem schwachen Beginn und einem 3:8-Rückstand (14.) den 8:8-Ausgleich (21.) und nach dem neuerlichen 11:13 (29.) noch vor der Pause das 13:13. Nach dem Wiederanpfiff blieben die Gurkenstädterinnen auf Augenhöhe. Sie schafften es zwar nicht einmal, in Führung zu gehen, egalisierten aber immer wieder. Bis zum 20:20 (46.). In der Folge leistete sich die FSG in kurzer Folge drei einfache Ballverluste, Erbach konterte und setzte sich mit Kontern auf 24:20 zehn Minuten vor dem Ende ab. „Damit war das Spiel praktisch durch“, so Führer. Denn seiner Mannschaft fehlte die Kraft, um in den verbleibenden Minuten diesen Rückstand noch einmal wett zu machen. „Es ist wirklich schade, aber wir haben gezeigt, dass wir trotz aller Widrigkeiten nicht chancenlos sind“, richtete der Trainer den Blick gleich wieder nach vorne: Am kommenden Samstag wartet das Kellerduell gegen den Vorletzten HC VfL Heppenheim.

FSG-Tore: Lisa Götz (8/4), Miriam Schmitzer (7), Liboria Romano (3/2), Katja Hensler, Denise Nathmann (je 2), Birte Seelinger, Kerstin Mühlum (je 1). me