Alles unter Kontrolle

Lampertheim. Erfolgreiche Heimpremiere für die FSG Lola: Die Bezirksoberliga-Aufsteigerinnen ließen der hoch eingeschätzten HSG Weiterstadt/Braunshardt/Worfelden II keine Chance und gewannen mit 34:28 (17:15). „Das war vor allem in der zweiten Hälfte ein sehr gutes Spiel von uns. Weiterstadt hatte da keine Chance mehr“, freute sich FSG-Trainer Dieter Petermann über die starke Vorstellung.

In den ersten zehn Minuten hatten die Lolas noch etwas Probleme, kamen dann aber besser zurecht und legten den Rest der ersten Hälfte immer knapp vor. „Es war ein offener Schlagabtausch, aber es war schon deutlich, dass wir immer besser zurechtkommen“, so Petermann.

Koob mit elf Treffern

Richtig rund lief es dann nach dem Seitenwechsel. In der Abwehr agierte die FSG aggressiv und beweglich, ließ Weiterstadt nicht mehr zur Entfaltung kommen. Aus der stabilen Defensive lief dann auch das Umschaltspiel immer besser und auch im Positionsangriff zeigten die Lolas ihre Qualitäten. „Wir spielten druckvoll, aber auch mit der nötigen Geduld – und vor allem war diesmal auch die Chancenverwertung gut“, lobte der FSG-Trainer. Nutznießerin des konsequenten Angriffsspiels war immer wieder Nadine Koob auf Linksaußen. Mit einer guten Trefferquote kam sie am Ende auf elf Torerfolge. „Der Rest der Mannschaft hat sie aber auch glänzend in Szene gesetzt. Wir haben auf der rechten Seite immer wieder begonnen Druck zu machen, haben die Deckung in Bewegung gebracht, bis dann links Nadine ihre Chancen hatte – und diese auch gut nutzte“, erklärte Petermann und unterstrich: „Der Sieg war das Resultat eine ganz starken Mannschaftsleistung. Man kann keine einzelne Spielerin hervorheben. Es war das Kollektiv, das den Ausschlag gegeben hat.“

FSG-Tore: Nadine Koob (11), Vanessa Ehret (7), Nadine Gärtner (4), Janna Brötzmann, Katrin Grieser, Marie-Christin Hafner (je 3), Yvonne Höbel, Nina Kornmann, Ronja Schmidt (je 1). me