Alles auf Angriff

Heddesheim/Viernheim. Fast zwei Monate waren die Handballerinnen des TSV Amicitia Viernheim und der SG Heddesheim ohne Pflichtspiel. An diesem Wochenende geht es für beide Badenliga-Teams endlich weiter. Der TSV Amicitia empfängt am Samstag (17.15 Uhr) als Tabellenzweiter (7:5 Punkte) den Spitzenreiter TV Brühl (7:3). Trainerin Steffi Dietrich steht wegen einiger gesundheitlicher Ausfälle nur ein dezimierter Kader zur Verfügung. An der Zielsetzung ändert das nichts: In eigener Halle sollen zwei Punkte her, um die gute Ausgangsposition mit Blick auf die Aufstiegsspiele zu wahren.

Diese hat auch die SG Heddesheim noch im Visier. Aktuell ist die SGH nur Fünfter und damit Vorletzter, „aber in der Liga ist alles eng beisammen. Wir wollen weiter alles versuchen, um mindestens Dritter zu werden und den Abstiegsspielen damit aus dem Weg zu gehen“, erklärt SGH-Trainer Marcus Otterstädter vor dem Heimspiel am Sonntag (15.30 Uhr) gegen Schlusslicht Rot.

„Das ist ein wichtiges Spiel für uns. Wenn wir zwei, drei Begegnungen gewinnen, sind die Aufstiegsspiele wieder greifbar“, ist der SGH-Coach überzeugt. Allerdings drohen drei Spielerinnen krankheitsbedingt auszufallen, Alina Holzer weilt wegen ihres Studiums ein halbes Jahr im Ausland. „Dennoch haben wir einen schlagkräftigen Kader“, strahlt Otterstädter Zuversicht aus. me