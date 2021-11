Aller Anfang ist schwer

Düsseldorf. Axel Kromer gab die vier Worte eher beiläufig von sich. „Wir meinen das ernst“, sagte der Sportvorstand des Deutschen Handballbundes (DHB) dieser Tage. Im ersten Moment hörte sich das tatsächlich nur wie ein kleiner Satz an. In Wahrheit war es aber dann doch ein ganz großer. Einer mit einer gewissen Aussagekraft. Denn für die beiden Länderspiele gegen Portugal hatte Bundestrainer Alfred Gislason einen stark verjüngten Kader nominiert. Dem überzeugenden 30:28 (18:13)-Sieg am Freitag in Luxemburg folgte eine verdiente 30:32 (17:17)-Niederlage am Sonntag in Düsseldorf, weshalb Gislason die Rhein-Metropole mit der nicht ganz unerwarteten Erkenntnis verließ, dass nach dem Radikal-Umbruch aller Anfang schwer ist.

„Ich bin natürlich unzufrieden, dass wir verloren und viele Fehler gemacht haben“, sagte der Bundestrainer nach dem 30:32. „Aber ich habe viele wichtige Erkenntnisse gewonnen und bin mit allen Neuen sehr zufrieden. Sie werden viel Druck auf die Arrivierten machen.“

Für Wolff wird es „schwierig“

David Schmidt (rechts, hier gegen den Portugiesen Victor Iturriza) wurde in der Jugend der Rhein-Neckar Löwen ausgebildet und erzielte am Sonntag vier Tore. © dpa

Die Arrivierten, das sind die über Jahre gesetzten und nun unberücksichtigt gebliebenen Kai Häfner, Julius Kühn oder auch Torwart Andreas Wolff, für den es laut Gislason „schwierig“ mit einer EM-Teilnahme im Januar werden könnte. Denn allen voran am Freitag überzeugten Joel Birlehm, der 2023 vom SC DHfK Leipzig zu den Rhein-Neckar Löwen wechselt, und Till Klimpke zwischen den Pfosten.

Die zwei Keeper sind fraglos zwei neue Gesichter einer Mannschaft, die künftig auch eine andere Struktur erhält. Es gibt neue Anführer, wie den 24-jährigen Johannes Golla, der gerade erst zum Kapitän ernannt wurde. „Logisch“ sei für ihn diese Wahl gewesen, sagte der Bundestrainer und lobte die Leistung, die Entwicklung und die Persönlichkeit seines Vertrauten auf dem Feld. Gollas Alter sei daher „nebensächlich“.

Um den Flensburger Kreisläufer herum wird der Bundestrainer also seine künftige Auswahl formieren, das Zauberwort der Zukunft heißt „Neuaufbau“, bei dem neben Golla noch einige andere eine größere Rolle als bislang übernehmen sollen und müssen. Was das Naturell und das Talent angeht, trifft das zweifelsohne auf den 21-jährigen Spielmacher Juri Knorr von den Rhein-Neckar Löwen zu.

Der fehlte am Sonntag zwar genauso wie sein Club-Kollege Jannik Kohlbacher wegen eines Infekts, gilt aber als das größte deutsche Handball-Versprechen seit Jahren – und gehört mit einer WM- und einer Olympia-Teilnahme plötzlich schon zu den erfahreneren Kräften im Team, das sich in dieser Konstellation vielleicht nicht zum ersten und letzten Mal getroffen hat.

Alle Nominierten hätten die Option, bei der Europameisterschaft „im Januar dabei zu sein“, sagte Kromer und stellte klar: „Wir haben die Spieler eingeladen, die in der aktuellen Wahrnehmung zu recht das DHB-Trikot tragen und mit denen ein Umbruch möglich ist.“

Ob dann in zwei Monaten tatsächlich Zweitliga-Spieler wie Julian Köster (VfL Gummersbach) und Hendrik Wagner (Eulen Ludwigshafen) zum Turnier in der Slowakei und Ungarn fahren, sei einmal dahingestellt. Gute und gleichzeitig junge deutsche Rückraumspieler gibt es allerdings in der Bundesliga auch nicht allzu viele. Dort tummeln sich die Stars aus der ganzen Welt, das Niveau ist hoch und der Sprung vom Nachwuchs- in den Männerbereich entsprechend gewaltig.

Gislason nennt das klar und deutlich ein „kleines Problem“, was allerdings eher ein großes ist; um das er sich allerdings selbst nie geschert hat, als der Isländer noch beim THW Kiel auf der Bank saß. Doch nun ging sein Job- mit einem Perspektivwechsel einher. „Für viele Jungs, die in der U 19 oder U 21 eine sehr gute Rolle gespielt haben, ist es schwer, sich in Deutschland durchzusetzen.“

Gleichaltrige in Skandinavien oder Frankreich hätten es da einfacher, glaubt Gislason, weil die dortigen Ligen nicht so stark seien, was zu einer nicht gänzlich unbekannten Debatte im deutschen Handball führt: Was will man? Eine starke Liga mit ausländischen Topstars? Oder eine starke Nationalmannschaft? Da gehen die Interessen von Clubs und Verband logischerweise seit jeher auseinander.

Wie immer wird es um einen Mittelweg gehen, der ja durchaus erfolgreich sein kann. Nicht ganz zufällig wurden die Deutschen 2016 Europameister und holten Olympia-Bronze. Doch nun wird es ein bisschen dauern, die nächste Generation in diese Sphären zu führen, weshalb ein Wort konsequent betont wird: „Zeit“. Davon sprechen Trainer, Team und Funktionäre, weshalb anders als bei der stillen Post auch alle wissen, was damit gemeint ist.

Jedem von ihnen ist aber ebenso klar, dass bei der Gestaltung der Zukunft die Gegenwart keinesfalls vernachlässigt werden darf. „Es ist schwer, als deutscher Nationaltrainer zu einer EM zu fahren und dann zu sagen, das ist ein Übergangsturnier“, weiß Gislason um den von ihm zu meisternden Spagat: „Zur EM gehen wir mit einer sehr unerfahrenen Mannschaft, die fraglos Qualität hat. Zu den Favoriten werden wir aber sicherlich nicht gehören. Wir können mit diesem Team allerdings eine schöne Zukunft haben.“ Spätestens bei der Heim-EM 2024 soll und muss es soweit sein.