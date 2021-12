Achim Schmied lässt sich nicht blenden

Lampertheim. Der Druck ist groß vor dem Derby der Handball-Bezirksoberliga zwischen dem HC VfL Heppenheim und dem TV Lampertheim. Beide Teams sind vor der Partie am Freitag (20 Uhr) in der Kreisstadt gefordert, beide Trainer sprechen von einem Vier-Punkte-Spiel und einer richtungsweisenden Begegnung.

„Wir müssen gewinnen“, sagt sowohl TVL-Trainer Achim Schmied, als auch sein Gegenüber, Heppenheims Coach Timo Leister. Tatsächlich droht bei einer Niederlage der Anschluss an die obere Hälfte verloren zu gehen und damit das Saisonziel, ein Platz unter den ersten sieben zu belegen. „Wenn wir Siebter werden und uns damit für die Aufstiegsrunde qualifizieren wollen, dann sind die Punkte gegen Heppenheim Pflicht“, unterstreicht Schmied.

Nicht blenden lassen will sich der TVL-Coach von den gerade einmal 2:8 Punkten, die Heppenheim bislang geholt hat: „Sie haben fast ausschließlich gegen die Top-Teams gespielt und diese damit aber natürlich auch schon hinter sich. Auf uns kommt noch der ein oder andere Brocken zu“, warnt Schmied. Zudem: Die Lampertheimer stehen mit 4:4 Zählern zwar einen Tick besser da, aber darunter ist auch eine nachträglich in einen Sieg umgewandelte Niederlage gegen die ESG Crumstadt/Goddelau, die am zweiten Spieltag nicht spielberechtigte Akteure eingesetzt hatten.

TVL-Goalie Thamm fehlt

Vor der Aufgabe in der Nibelungenhalle hat Schmied generell großen Respekt: „Die Freitagsabendspiele dort sind immer etwas ganz Besonderes und extrem schwer zu gewinnen“, hat er dort in der Vergangenheit oft eine für die Gastgeber beflügelnde Atmosphäre ausgemacht. „Und schlecht ist der HC VfL ganz bestimmt auch nicht. Das ist eine sehr homogene Mannschaft, was es für uns schwer macht, uns einzustellen. Lieber spiele ich gegen Gegner mit eins, zwei überragenden Akteuren. Das ist viel leichter zu handhaben“, erklärt der TVL-Coach.

Kein Wiedersehen wird es indes mit dem ehemaligen Lampertheimer Spieler Leon Schütz geben: Der Rückraum-Akteur hatte schon in seiner Zeit im Ried Schulterprobleme und diese bremsen ihn nun auch in Heppenheim wieder aus. Desweiteren fehlen dem HC VfL-Coach Leister auch Alexander Fickel und Luca Kubasta. Bei Lampertheim sieht es personell besser aus: Bis auf den erkrankten Torhüter Nikolas Thamm sind alle Spieler fit. Für Thamm rutscht Routinier Dimitri Wildt in den Kader und wird sich als Backup für Max Griesheimer bereithalten.

Abzuwarten bleibt, wie sich auf die bislang wenig überzeugend aufgetretenen Heppenheimer die jüngste Ankündigung von Timo Leister auswirkt: Der Coach hat bekanntgegeben, dass er am Rundenende seinen Posten zur Verfügung stellen wird. „Nach sechs Jahren muss hier mal wieder frischer Wind rein“, erklärte er.

„Manchmal setzt solch eine Ankündigung neue Kräfte frei“, warnt Schmied und hofft, dass beim HC VfL nun nicht ausgerechnet gegen seine Mannschaft der Knoten platzt und unterstreicht noch einmal: „Wir fahren mit Respekt dort hin, aber auch mit dem klaren Ziel, die Punkte zu holen.“