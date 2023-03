Abwehr als Schlüssel zum Erfolg

Groß-Rohrheim. Nach sechs Heimspielen in Folge müssen die Bezirksoberliga-Handballer des TV Groß-Rohrheim wieder einmal auswärts ran. Wobei sich die Anfahrt in Grenzen hält: Am Sonntag (18 Uhr) steht das Derby bei der MSG Lorsch/Einhausen in der Einhäuser Sporthalle auf dem Plan. Und das Ziel der Mannschaft von Trainer Frank Herbert ist klar: Nach sechs Heimsiegen soll auch auswärts ein Erfolg her.

„Lorsch/Einhausen ist eine Mannschaft, die immer viel Kampfgeist und eine tolle Moral zeigt. Die geben sich nicht so schnell geschlagen“, hat der TVG-Trainer beobachtet. Auch im Hinspiel, als die Ried-Handballer mit 22:17 die Oberhand behielten, ließ Lorsch nie locker, kämpfte sich immer wieder heran. „Hinzu kommt, dass sie unter anderem mit Torbjörn Müller und Luca Kubasta richtig gute Spieler in ihren Reihen haben“, hat Herbert Respekt.

Viele angeschlagene Spieler

Doch die jüngste Siegesserie hat dem TVG Rückenwind gegeben und entsprechend möchte man in Einhausen beide Punkte mitnehmen. „Wir haben gerade in der Deckung inzwischen schon eine gewisse Selbstverständlichkeit entwickelt, die wir jetzt´auch abrufen müssen. Die Abwehr wird der Schlüssel zum Erfolg werden“, erklärt Herbert.

Abzuwarten gilt es noch, wie der Kader der Groß-Rohrheimer aussehen wird. Unter der Woche war wegen einiger angeschlagener Spieler nur Training in Kleingruppen möglich, doch Herbert hofft, dass sich die Situation bis Sonntag entspannt. Allerdings – und auch das spricht für die aktuell sehr gute Stimmung im TVG-Team – waren selbst die Akteure bei den Einheiten in der Halle, die nicht komplett mitwirken konnte und absolvierten individuelle Übungen im Kraft- und Athletikbereich. „Das klappt inzwischen wirklich gut“, lobt Herbert die Einstellung und rechnet damit, dass Alexnader Wägerle, Niklas Fries und Levi Gabel auf alle Fälle zum Spiel wieder fit sein werden. Hinter Alexander Anthes (Oberschenkelzerrung) und Sebastian Haas (krank) sind die Fragezeichen etwas dicker. me