Absturz auf Rang drei

Lampertheim/Lorsch. Bislang sind die Handballerinnen der FSG Lola in der Bezirksliga A von Sieg zu Sieg geeilt, für die Konkurrenz ging es meist nur um Schadensbegrenzung. Der Titel schien schon an das Team von Trainer Dieter Petermann vergeben. Doch nun folgte der Rückschlag: In eigener Halle unterlagen die Lolas der ESG Crumstadt/Goddelau II mit 18:19 (8:11) und mussten den Gästen auch gleich die Tabellenführung überlassen und sich selbst vorerst auf Rang drei einreihen.

„Von vorzeitiger Meisterschaft und Übermannschaft will ich nichts mehr hören. Erstmal müssen wir unsere Fehler abstellen und unsere Leistung konstant abrufen“, ärgerte sich Petermann nach der schwachen Vorstellung gegen den starken Aufsteiger.

FSG-Trainer Dieter Petermann will die Leistung analysieren. © Jürgen Strieder

Die Spielgemeinschaft aus Lorsch und Lampertheim kam nur sehr schwer in die Partie. „Zu behäbig, zu langsam und zu drucklos wurden die Angriffe vorgetragen“, bemängelte der Trainer, der das schnelle Umschaltspiel von Abwehr auf Angriff – zuletzt eine große Stärke der FSG – völlig vermisste.

Am Sonntag gegen Erfelden

So legten die Gäste in der ersten Hälfte immer knapp vor, führten mit 7:3 (22.) und zur Pause noch mit 11:8. Immerhin wurde in der zweiten Hälfte die Deckung der FSG sicherer und bekam die rechte Angriffsseite Crumstadts besser in den Griff. Einzig die eigene Offensive zündete nicht. „Wir kamen einfach nicht auf Touren“, klagte Petermann. Hinzu kamen vier vergebene Strafwürfe, die zusätzlich für Unsicherheit sorgten. Nur einmal beim 11:11 (34.) gelang den Lolas der Ausgleich, doch danach übernahmen die Gäste wieder das Kommando. Nach Maren Reinhards Anschlusstreffer zum 18:19 drei Minuten vor dem Ende keimte noch einmal Hoffnung auf, aber keine Mannschaft schaffte es mehr, sich durchzusetzen, so dass es bei der knappen und überraschenden FSG-Heimniederlage blieb.

„Natürlich ist das bitter. Aber jetzt heißt es Mund abputzen, Spiel analysieren und den Fokus auf die kommenden Aufgaben richten“, will Petermann am kommenden Sonntag im Spiel bei der ESG Erfelden gleich wieder in die Erfolgsspur zurück.

FSG-Tore: Katrin Grieser (5/3), Lena Biedermann, Nadine Koob (je 3), Vanessa Ehret, Janna Brötzmann (je 2), Nadine Gärtner (2/1), Maren Reinhard (1). me