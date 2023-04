Abstiegsfinale für FSG Lola

Lampertheim. Ein einziger Punkt würde reichen. Mit einem Remis im letzten Saisonspiel könnten die Handballerinnen der FSG Lola eine völlig verkorkste Rückrunde doch noch gerade biegen und die Klasse halten. Doch dazu muss das Bezirksoberliga-Team von Interimstrainer Gerd Mischler am Samstag (17 Uhr) beim heimstarken SV Erbach bestehen. Reicht es nicht zum Punktgewinn, dann geht das Zittern bei den Lolas weiter bis Sonntagnachmittag. Dann sind sie auf Schützenhilfe des Tabellenzweiten HC VfL Heppenheim gegen das aktuelle Schlusslicht Langen angewiesen. Aktuell hat Langen zwei Punkte Rückstand auf die FSG und den besseren direkten Vergleich.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Fakt ist: Wir dürfen nicht punktgleich über die Ziellinie gehen“, stellt Gerd Mischler klar. „Wenn wir aber mit so einer tollen Moral wie zuletzt beim 23:21-Erfolg gegen Heppenheim auch in Erbach antreten, dann können wir den Klassenerhalt tatsächlich aus eigener Kraft schaffen“, hält der Trainer die Erbacherinnen nicht für unschlagbar. „Sie haben in den letzten Wochen deutlich nachgelassen und haben offenbar auch einige Ausfälle“, hat er beobachtet.

Gleichzeitig sieht er die besseren personellen Voraussetzung für ausschlaggebend, dass nach zuvor zehn Niederlagen in Folge ausgerechnet gegen den Titelaspiranten Heppenheim wieder der Knoten geplatzt ist: „Man hat die Sicherheit gespürt, die die Rückkehrerinnen mitgebracht haben“, so Mischler, der nun im entscheidenden Spiel in Erbach sogar noch auf ein Comeback von Janna Brötzmann hofft: „Das würde uns natürlich noch einmal weiterhelfen.“ Es ist übrigens das erste Spiel in dieser Saison gegen den SVE, nachdem die Lolas das Hinspiel kampflos abgaben. me