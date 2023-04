Abstieg ohne Punkte droht

Großsachsen. Es hat wieder nicht gereicht: Die Handballerinnen der HG Saase unterlagen im Kellerduell der Badenliga bei der SG Stutensee-Weingarten mit 18:20 (10:10) und drohen nun ohne Punkt in die Verbandsliga abzusteigen. „Realistisch betrachtet ist in den letzten Spielen nichts mehr zu holen“, meint HG-Trainer Branko Dojcak mit Blick auf das Restprogramm nach der Osterpause, wenn es erst zum Meister Oftersheim/Schwetzingen geht, ehe noch der Tabellenzweite Wiesloch in die Sachsenhalle kommt.

Saase hatte einen guten Start, führte 6:2 (14.), scheiterte in der Folge aber mehrfach im Abschluss, so dass Stutensee egalisierte (6:6, 24.) und es fortan eng zuging. Bis in die Schlussphase hinein setzte sich kein Team ab, beim 18:17 (53.) führte noch die HG, dann gelang kein Treffer mehr, während die Gastgeberinnen einen 3:0-Lauf zum 20:18-Endstand hinlegten. me