Absagen in der Region häufen sich

Region. Auch für dieses Wochenende wurden vereinzelt Handball-Spiele in der Region kurzfristig vom Spielplan abgesetzt. Am Donnerstagabend erreichte die Landesliga-Handballerinnen des TuS Zwingenberg die Nachricht, dass es einen Corona-Fall beim Gegner TV Kirchzell gibt und daher das für Sonntag terminierte Heimspiel ausfallen muss. Ein Nachholtermin steht noch nicht fest. „Wir haben bislang nur die Nachricht, dass die Begegnung nicht stattfindet. Alles Weitere wird sich die nächsten Tage klären“, so TuS-Trainer Renato Ribic. Auch die in der A-Liga beheimatete zweite Mannschaft des TuS, die bei der ESG Crumstadt/Goddelau am Ball gewesen wäre, muss einen neuen Termin suchen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Ebenfalls am Donnerstag musste Frauen-Bezirksoberligist SV Erbach sein Heimspiel gegen die HSG Fürth/Krumbach absagen. „Wir schauen gemeinsam nach einem neuen Termin“, berichtet HSG-Trainer Martin Guthier. In der B-Liga der Frauen ist der TSV Gadernheim betroffen: Dessen Gegner TV Trebur hat die Partie abgesagt. „Ein neuer Termin wird kurzfristig bekanntgegeben“, erklärt Abteilungsleiterin Simone Emmerich.

Heppenheimer Derby geplatzt

Trotz strenger Regeln gibt es im Handball immer wieder Coronafälle.

Bei den Männern hatte A-Ligist HSG Weschnitztal II bereits am Dienstag sein Spiel gegen den TV Trebur abgesagt, da keine spielfähige Mannschaft zur Verfügung stehe. „Es handelt sich aber nicht um Corona-Fälle, sondern um Verletzungen, private Verpflichtungen und andere Krankheiten“, so HSG-Vorstandsmitglied David Wieder.

Am Freitagmittag hat auch der HC VfL Heppenheim erfahren, dass seine Partie bei der HSG Bieberau-Modau III abgesagt wurde. Nach bisherigen Stand geht HC VfL-Trainer Simon Meier davon aus, dass die Wertung zu Gunsten seiner Mannschaft erfolgen und keine Neuansetzung vorgenommen wird.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Das Bezirksoberliga-Team des TV Siedelsbrunn kann sein Spiel gegen Arheilgen auch nicht durchführen. „Es ist ärgerlich: Ein Spieler von uns hat einen positiven und einen negativen PCR-Test, alle Schnelltests von ihm sind negativ. Aber wir wollen kein Risiko eingehen und haben uns daher mit Arheilgen geeinigt, nach einem neuen Termin zu schauen“, erklärte Abteilungsleiter Timm Ehret am Freitagnachmittag auf Nachfrage.

Ebenfalls nicht stattfinden wird das Heppenheimer-Stadtderby zwischen dem SV Erbach und dem HC VfL Heppenheim. Am Donnerstag war man noch zuversichtlich, das Duell vor bis zu 50 Zuschauern in der Mehrzweckhalle absolvieren zu können, am Freitag folgte die vorläufige Absage. me