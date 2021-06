Wenn der Fußball zur Nebensache wird

Am Samstag ging es mir wie vielen von Ihnen. Ich freute mich auf einen entspannten Fußball-Nachmittag, doch es kam anders: Die Bilder aus Kopenhagen vom Zusammenbruch des dänischen Spielers Christian Eriksen waren erschütternd und bewegen mich tief – die Mannschaft hatte einen Kreis um ihren Mitspieler und die behandelnden Ärzte gebildet.

Ein junger englischer Fan wünscht Christian Eriksen alles Gute. © dpa

Einige wenden dem Geschehen den Rücken zu, sie wirken fassungslos, andere haben uns den Rücken zugewandt. Sie alle schirmen ihren Mannschaftskameraden vor den Blicken der Zuschauer ab. Die Zeit scheint still zu stehen und wir halten den Atem an und beten, dass Christian Eriksen überlebt.

Babett Lobinger Babett Lobinger ist seit 1998 wissenschaftliche Mitarbeiterin am Psychologischen Institut der Deutschen Sporthochschule Köln (Abteilung Leistungssport). Seit 2006 ist sie Stammdozentin für Sportpsychologie im Fußball-Lehrer-Lehrgang des DFB, den zuletzt beispielsweise Hanno Balitsch absolviert hat. Zu ihren Fachgebieten gehören unter anderem Leistungspsychologie und Talententwicklung.

In solchen Momenten wird der Fußball zur Nebensache. Als 2017 der Anschlag auf den Mannschaftsbus von Borussia Dortmund verübt wurde, entbrannte eine Diskussion unter den Entscheidungsträgern und in der Öffentlichkeit, ob die Mannschaft nach diesen traumatischen Ereignissen spielen könne und wolle. Eine allgemeingültige Antwort gibt es darauf nicht. Jeder verarbeitet solche Situationen anders. Bis heute schildern die beteiligten Spieler, wie betroffen sie seinerzeit waren.

Traumatische Erlebnisse wirken lange in uns nach und die inneren Bilder und Emotionen, die mit ihnen verbunden sind, verschwinden nicht von alleine. Zusätzlich führen sie uns die eigene Verletzbarkeit vor Augen und relativieren vieles: Werte, Wünsche, Ziele, ein Fußballspiel.

Ein anderes schlimmes Ereignis hat zu einer wichtigen Veränderung geführt: Bei den Olympischen Spielen 2016 in Rio verstarb Kanu-Trainer Stefan Henze bei einem Verkehrsunfall. Die gesamte deutsche Mannschaft war tief betroffen, die Wettkämpfe gerieten zur Nebensache. Die begleitenden Sport-Psychologen unterstützten die Athleten bei der Trauerarbeit und halfen, die Geschehnisse zu verarbeiten.

In der Nachbereitung der Spiele wurde schnell klar, dass Notfallpsychologie ein wichtiger Bestandteil des psychologischen Angebots bei sportlichen Großereignissen sein muss. Nicht nur für den Trauerfall. Über solchen Events schwebt auch die Gefahr eines Anschlags. Über den Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB) entwickelte eine Expertengruppe den Wegweiser „Professionelles Agieren in Notfallsituationen“.

Für den Notfall gerüstet sein. Auch das dänische Team wird derzeit betreut. Das ist wichtig – keiner sollte mit diesem Erlebnis allein gelassen werden und alle, die es wünschen, sollten professionelle Hilfe erfahren können. Zusammenhalt und soziale Unterstützung ist genau das, was in dieser Situation zusätzlich hilft. In Kopenhagen war dies gut erkennbar.

Beeindruckend wie schnell geholfen wurde, egal ob es um die Notfallsanitäter und Ärzte ging oder um die dänischen Spieler, allen voran Kapitän Simon Kjaer und Kaspar Schmeichel. Die Fans skandierten Eriksens Namen.

Dann die erlösende Nachrichtaus dem Krankenhaus: Eriksen ist bei Bewusstsein und ansprechbar. Das Spiel wurde fortgesetzt, das Ergebnis war zweitrangig – nicht nur für mich.