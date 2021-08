Frankfurt. Der Ort war ideal gewählt. Auf dem im Bau befindlichen DFB-Campus in Frankfurt äußerte sich Hansi Flick zum offiziellen Start als neuer Bundestrainer erstmals zu seinen Plänen und Zielen mit der Fußball-Nationalmannschaft, die nach der vermurksten EM und dem Abschied von Joachim Löw ebenfalls einer Großbaustelle gleicht. Als Hoffnungsträger startete Flick am Sonntag gleich mal mit einem Versprechen an die Fans, die auf einen erfolgreichen Wiederaufbau und eine Renaissance des DFB-Teams möglichst schon bei der WM 2022 in Katar und spätestens bei der Heim-EM im Sommer 2024 hoffen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Bundestrainer ist für mich eine Verpflichtung, eine Riesenverantwortung. Ich freue mich wahnsinnig darauf. Ich werde wirklich mein Bestes geben, ‘all in’ dafür, dass wir wieder begeisternden Fußball spielen“, sagte der 56-Jährige in einem DFB-Video, das ihn mit Schutzhelm auf dem mindestens 150 Millionen Euro Campus-Gelände des Verbandes in Frankfurt zeigt. „Wir wollen tollen Fußball spielen, die Leute begeistern mit offensivem Fußball“, kündigte der neue Chef an. Sein Vertrag läuft zunächst bis nach dem Heimturnier 2024. Zu Personalien wie Thomas Müller und Mats Hummels äußerte sich Flick noch nicht konkret. dpa