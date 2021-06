Premiere für den Immerspieler

Seefeld. Die kurzen Sätze, die knappen Antworten auf einer Pressekonferenz stehen bei Serge Gnabry mitunter im krassen Gegensatz zu den irren Wendungen, den schönen Schnörkeln auf dem Fußballplatz. Aber nicht jeder muss ja so viel reden wie „Radio“ Thomas Müller, weshalb es bei der digitalen Gesprächsrunde der deutschen Nationalmannschaft am Dienstag aus Seefeld zum seltenen Moment kam, dass Pressesprecher Jens Grittner sogar noch Zusatzfragen erbat. Auch da antwortete Gnabry, 25, wie eigentlich immer: auf den Punkt. Warum macht es ihm mehr Spaß, als Mittelstürmer aufzulaufen? „Weil du näher am Tor bist. Ich liebe es, Tore zu schießen.“ Das sei eigentlich auch das Einzige, was ihm dazu einfiele.

Im Grunde passte diese Antwort des gebürtigen Stuttgarters jedoch nicht zur übergreifenden Botschaft des Tages: Der deutschen Nummer zehn aus dem 26-köpfigen Aufgebot ist es nämlich die nächsten Wochen ziemlich egal, wo er aufläuft. „Hauptsache offensiv.“ Sollte Rückkehrer Müller wie beim FC Bayern den offensiven Mittelfeldpart in einer 4-2-3-1-Formation besetzen, dann würde sich Gnabry als Stoßstürmer versuchen, auch wenn er gewiss weder die Wucht noch die Killermentalität eines Robert Lewandowski besitzt. „Ich würde mein Bestes geben.“ Gleiches gelte auch, wenn er bei der DFB-Auswahl beauftragt wäre, wie im Verein vom Flügel Unruhe zu stiften. „Ich fühle mich überall wohl.“

Feste Größe in der Nationalmannschaft: Serge Gnabry. © dpa

Es ist für Bundestrainer Joachim Löw eine beruhigende Botschaft, dass die Wiedereingliederung des Herumtreibers Müller auf einer zentralen Position nicht seinen Stürmer mit der aktuell besten Torquote verstimmt. Gnabry hat in 20 Länderspielen schließlich 15 Mal getroffen, Torbeteiligungen sind sogar 21 notiert; also mehr als eine pro Partie. „Serge hat Tempo zum Tor, Serge kann in verschiedenen Ebenen spielen“, schwärmte Löw einmal. „Er ist sowohl über die Außenbahn als auch im Zentrum für den Gegner schwer zu greifen.“ Deshalb ist dieser Alleskönner auch in einem Zwei-Mann-Sturm denkbar, wenn etwa gegen Frankreich zum EM-Auftakt am 15. Juni anfangs vorsichtshalber mit Dreierkette verteidigt werden soll.

Gnabry ist einer jener Gesichter, die für die Erneuerung seit der missratenen WM 2018 stehen. Optimistisch schaut sein Konterfei auf der Sichtschutzblende am Trainingsplatz vor der Skisprungschanze aus. Grundsätzlich gefällt ihm ja auch die Mannschaft („gute Truppe“), das Training („macht Spaß“) und auch die Perspektive, denn um die „offensiven Qualitäten mache ich mir keine Sorgen“. Niemand muss auch Furcht haben, dass ihm seine Corona-Infektion im April zu sehr zugesetzt hat. „Ich habe die Erkrankung gut überstanden. Ich fühle mich fit.“ Es sei nur ein „mieser Zeitpunkt“ gewesen, weil er die zwei Champions-League-Duelle gegen Paris St. Germain verpasst habe.

Erinnerungen an Müller

Es gilt als ausgemachte Sache, dass der technisch beschlagene Tempodribbler trotz einer Bundesligasaison mit Höhen und Tiefen, aber immer noch zehn Toren in 27 Spielen für die EM gesetzt ist, schließlich gibt es diesen Satz des Bundestrainers: „Serge Gnabry spielt bei mir immer.“ Eine Einsatzgarantie, die ans Bonmot eines gewissen Louis van Gaal bei den Bayern erinnert, als dieser sein Faible für den jungen Thomas Müller im selben Duktus artikulierte.

Es war damals die Debütsaison des heute 31-Jährigen, doch die Parallelen könnten durchaus passen: Wenig später hatte der Immerspieler Müller als Torschützenkönig der WM 2010 in Südafrika die Fußballwelt erobert, nun ist es Gnabry, der bei der verschobenen EM 2020 sein erstes Turnier angeht. Sein Ziel? „Ich will auf jeden Fall ein Tor schießen.“ Kurze Antwort, klare Aussage.

