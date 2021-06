Löw stellt den Teamgeist heraus

Seefeld. Vermutlich gibt es kaum eine Kampagne, die dem Deutschen Fußball-Bund (DFB) so missglückt ist wie die vor drei Jahren unter dem Hashtag #ZSMMN gebündelte Aktion. Die entsprechende Homepage dazu ist längst vom Netz genommen. Vor der WM 2018 in Russland, selbstredend mit der Mission Titelverteidigung verknüpft, wollte Oliver Bierhoff die Verbindung von Fans und Nationalmannschaft stärken, obgleich der Macher schon damals spürte, dass sich feine Risse im Gefüge zeigten. Die Pfründe der Weltmeister, aber auch Cliquen zwischen Spielern mit und ohne Migrationshintergrund bildeten eine gefährliche Mixtur, und nachdem noch Mesut Özil und Ilkay Gündogan für Fotos mit dem türkischen Staatspräsidenten Recep Tayyip Erdogan posiert hatten, nahm das Unheil seinen Lauf.

Schon aus dem streng bewachten Trainingslager in Eppan in Südtirol drangen die negativen Schwingungen damals nach draußen, die ein lange unterschätztes Kardinalproblem bei der WM bilden sollten. „Das war schon eine Belastung. Es lag eine gewisse Schwere auf der Stimmung“, gab Bundestrainer Joachim Löw (Bild) nun am Sonntag zu. Bevor der Tross am Sonntagabend von Innsbruck nach Düsseldorf flog, wo die EM-Generalprobe gegen Lettland (Montag 20.45 Uhr/RTL) vor immerhin 1000 Zuschauer stattfinden darf, sprach der 61-Jährige offen über den Stimmungswandel bei seiner Mannschaft.

Der Südbadener hat vor seiner letzten Turniermission „eine extrem energetische“ Arbeitsatmosphäre ausgemacht. Die 26 Spieler würden „sehr kommunikativ, sehr respektvoll“ miteinander umgehen. Unter den ersten Teil der Vorbereitung machte Löw zufrieden einen Haken: „Wir haben unsere Themen und Inhalte wie vorgenommen durchgeführt.“ Trotz der Corona-Beschränkungen sei es trotzdem deutlich harmonischer zugegangen als vor drei Jahren. Löw nannte den Austausch der verschiedenen Altersgruppen „sehr, sehr gemischt“. Die internen Gräben sind offenbar geschlossen.

„Anstehende Konflikte zwischen Spielergruppen kann ich hier nicht erkennen“, bestätigte auch Bierhoff. Der DFB-Direktor Nationalmannschaften und Akademie hegt zwar jedes Mal noch „Restzweifel“, aber das Grundgefühl ist auch beim 53-Jährigen „positiv“. Dass die Teamchemie stimmt, beteuerten beim virtuellen Medientag auch die Nationalspieler, die fast überschwänglich ein prächtiges Bild vom Binnenklima zeichneten. EM-Neuling Jonas Hofmann freute sich über „super Typen“, der Novize Robin Gosens sah „drei Generationen, die sich gut verstehen“, und für Torhüter Kevin Trapp konnte „jeder mit jedem“. Das mochte einerseits stimmen, andererseits durfte auch niemand richtig raus. Dann wäre es denkbar schlecht, wenn man sich nicht versteht.

Sofort gegen die Besten

Bereits in seiner Eingangsrede stellte Löw den Teamgeist diesmal als wichtigen Erfolgsfaktor heraus: „Wir brauchen Spieler, die sich gegenseitig helfen. Auch diejenigen, die nicht spielen, müssen jede Minute bereit sein.“ Ihm fällt dann aus 2014 immer das Beispiel mit Christoph Kramer ein, der am Ende seines aufopferungsvollen Einsatzes als Edelreservist mit dem Startelfeinsatz im Endspiel belohnt worden sei. Der Bundestrainer selbst ist voller „Energie und Leidenschaft“ für seine finale Mission. Dass es gleich gegen Weltmeister Frankreich (15. Juni) und Europameister Portugal (19. Juni) losgeht, stört ihn nicht: „Es gibt doch nichts Schöneres, als sich mit den Besten zu messen.“