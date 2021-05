Löw braucht Geduld

München. Das Champions-League-Finale zwischen dem FC Chelsea und Manchester City hat auch Einfluss auf die EM-Vorbereitung der deutschen Fußball-Nationalmannschaft. Bundestrainer Joachim Löw muss in der ersten Phase des Trainingslagers vor der Europameisterschaft auf die drei Chelsea-Profis Timo Werner, Kai Havertz und Antonio Rüdiger sowie Man-City-Akteur Ilkay Gündogan verzichten. Das Quartett ist gesetzt für den bis zu 26 Spieler umfassenden deutschen EM-Kader.

Der 61 Jahre alte Löw will am 19. Mai das Aufgebot für sein letztes Turnier als verantwortlicher DFB-Chefcoach benennen. Vom 25. Mai bis 6. Juni geht’s ins Trainingscamp im österreichischen Seefeld. Das Champions-League-Finale wird am 29. Mai in Istanbul ausgetragen.

Werner, Havertz, Rüdiger und Gündogan dürften danach mindestens zwei freie Tage erhalten, ehe sie vermutlich am 1. Juni nach Tirol zum Nationalteam stoßen. Am 2. Juni findet in Innsbruck gegen Dänemark das erste von zwei DFB-Testspielen vor dem Turnierstart statt. Die Generalprobe steigt am 7. Juni in Düsseldorf gegen Lettland. Für Löw ist das Trainingslager ein zentraler Baustein für eine erfolgreiche EM: „Es ist wichtig, dass wir dann mal 14 Tage am Stück zusammen sind. Das wird uns helfen.“ dpa