Letztmals großer Bahnhof

Frankfurt. Ein minutenlanger Applaus, der kaum abflauen wird. Vielleicht auch viele feuchte Augen, die sich an die schönen Zeiten erinnern. Wenn Joachim Löw vor dem WM-Qualifikationsspiel gegen Liechtenstein (Donnerstag 20.45 Uhr/ RTL) seine verdiente Abschiedszeremonie bei der deutschen Nationalmannschaft bekommt, erlebt die Wolfsburger Arena einen bewegenden Moment. Denn als Bundestrainer hat der 61-Jährige für den deutschen Fußball Maßstäbe gesetzt, die in einer schnelllebigen Zeit außergewöhnlich sind.

Beharrlich und doch behutsam, überzeugend, aber nie aufbrausend, zielgerichtet, aber selten verbissen schaffte es Löw, aus Rumpelfußballern wieder Elitekicker zu machen, der für ihr Gemeinschaftswerk weltweite Bewunderung erfuhren. Gekrönt vom Gewinn der Weltmeisterschaft 2014 einer bunten Mannschaft, die zu diesem Zeitpunkt auf ihrem Zenit spielte. Das bleibt für immer. Der Fußballlehrer diente dem DFB 17 Jahre, 15 davon als Bundestrainer. Seine Bilanz: 198 Spiele, davon 124 Siege. 467:200 Tore. WM-Titel 2014, Confed-Cup-Sieg 2017, EM-Finale 2008, Dritter Platz bei der WM 2010. Was die Zahlen nicht hergeben, ist der hohe Unterhaltungswert, für die Offensivliebhaber mit seiner Grundanschauung garantierte. In Ansätzen floss seine Denke als Assistent unter Jürgen Klinsmann bereits zur WM 2006 ein – und trug einen Teil zum Sommermärchen bei. Lobende Wort zuhauf prasseln nun noch einmal auf einen mitunter eigenwilligen Fußballlehrer ein, der ohne seine südbadische Rückzugsoase kaum so lange im Amt geblieben wäre.

Hoher Unterhaltungswert

Joachim Löw war 15 Jahre lang Bundestrainer. © dpa

Er schaffte es, skandal- und allürenfrei durch diese anderthalb Jahrzehnte zu kommen; sich gegen die öffentliche Vereinnahmung so gut es geht zu wehren und private Einblicke nur sparsam zu gestatten. Dass auch er so manche emotionale Krise durchmachte, gab er erst auf der Zielgeraden zu. Denn Löw redete am liebsten über Fußball. Das aber gerne und ausführlich. Als Vereinstrainer hatte er nur bedingt Erfolg, war aber als Bundestrainer mit dem Langzeitprojekt definitiv der richtige Mann, der von einer besonderen Generation profitierte. Müßig, ob mit dieser Mannschaft nicht mehr hätte herausspringen müssen. Gerade bei Europameisterschaften. Das Halbfinale 2012 vercoachte Löw selbst, der aber das Halbfinale 2016 gegen Frankreich seine „schlimmste Niederlage“ nannte.

Der eigentliche Tiefpunkt sollte indes die WM 2018 werden, als eine DFB-Auswahl erstmals in einer Vorrunde scheiterte: Die unterschätzte Wucht der von Özil und Ilkay Gündogan erzeugten Fotos mit dem türkischen Staatspräsidenten Recep Tayyip Erdogan, das sture Festhalten am Ballbesitzfußball und die fehlende Blutauffrischung bildeten in Russland eine unheilvolle Allianz Im Nachhinein wäre es vielleicht besser gewesen, schon vor drei Jahren eine Trennung mit Anstand zu vereinbaren. Löw fuhr danach einen Schlingerkurs, kämpfte sich durch die Corona-Zeit, leistete sich wilde Personalwechsel und einige Taktikirrtümer wie die nicht passende Dreierkette für ein Team, das sich desorientiert in Wembley gegen England aus der paneuropäischen EM verabschiedete. Mit seiner 34. Länderspiel-Niederlage hatte der Bundestrainer fertig, der bei einem 0:6 in Spanien im November 2020 vorgeführt bekam, den Anschluss verpasst zu haben.

Dass vom EM-Ausscheiden bis zur Verabschiedung 136 Tage vergangen sein werden, hilft, dass dieses graue Ende verblasst. Was der aktuelle Bundestrainer Hansi Flick an Löw vor allem bewunderte, war seine Gelassenheit in turbulenten Tagen: „Bei allem Druck, den er hatte, war er immer souverän. Er war ein absoluter Leader, von dem ich mir einiges abschauen konnte.“ Löw habe wie ein Architekt „dem deutschen Fußball eine Idee gegeben, die über Jahre hinweg weltweit viel Anerkennung erfahren hat“, sagt Flick, der aus persönlicher Sicht anfügen kann: „Mein Leben wäre anders verlaufen, wenn er mich damals nicht angerufen hätte.“