Leiden ohne absehbares Ende

St. Gallen/Stuttgart. Immerhin über das erhoffte Lunchpaket konnte sich Hansi Flick auf der Busfahrt zurück nach Stuttgart freuen. Auf der ungeliebten Tingeltour vorbei am malerischen Bodensee hatte der Bundestrainer an seiner vom Tormangel getrübten Premiere auch noch zu knabbern. Fußball-Deutschland leidet nach der Ära von Joachim Löw weiter an einer rätselhaften Abschlussschwäche, die der Münchner Sieben-Titel-Trainer nach dem mauen 2:0 gegen die Liechtensteiner Bier & Bratwurst-Fraktion zumindest zu erklären versuchte.

„Was man merkt, ist, dass die Mannschaft nicht so das Vertrauen hat, dass sie Tore erzielen kann“, diagnostizierte Flick, dem nach seinem mäßigen DFB-Neustart nicht einmal der Sinn nach einem geliebten Glas Rotwein stand. Schnelle Verbesserung wollte der 56-Jährige nicht versprechen. Aber schon gegen Armenien soll der Nationalmannschaft am Sonntag (20.45 Uhr/RTL) in Stuttgart mit einem Sieg der Sprung auf Platz eins in der Gruppe J der WM-Qualifikation gelingen. Es wäre ein erster symbolischer, weil tabellarisch ablesbarer Schritt zur verlorenen Fußball-Selbstverständlichkeit des Vierfach-Weltmeisters. „Wir können vorbeiziehen. Von daher ist das unser Ziel“, sagte Flick.

Liechtenstein feiert mit Bier und Bratwurst Nach der Niederlage gegen Deutschland gönnten sich einige Liechtensteiner Spieler noch auf dem Rasen ein erstes Bierchen und sogar eine Bratwurst. Die Belohnung wurde den Fußballern aus dem Fürstentum am Donnerstagabend nach dem beachtlichen 0:2 gegen den viermaligen Weltmeister von begeisterten Fans auf den Rängen des Stadions in St. Gallen gereicht, wie Fernsehbilder zeigten. Die Anhänger bekamen im Gegenzug von den Spielern Trikots zugeworfen. Während Liechtensteins Spieler mit Bier feierten, mussten die Reservespieler der DFB-Auswahl auf dem Rasen Tempoläufe absolvieren. Liechtensteins Trainer Martin Stocklasa rühmte seine Akteure. „Das Spiel, die Niederlage, ist fast wie ein Sieg für uns“, sagte Stocklasa.

Nur der Spitzenrang garantiert die WM-Teilnahme in schon 14 Monaten in Katar. An diesem Fixpunkt gibt es für Flick auch nach dem wenig fußballspezifischen Angriff-gegen-Abwehr-Spiel gegen Liechtenstein keinen Zweifel. „Es ist enorme Qualität da, ohne Frage. Und ich verstehe, dass die Fans in Deutschland vielleicht ein bisschen enttäuscht sind vom Ergebnis“, fügte er entschuldigend an. 6,74 Millionen Zuschauer verfolgten die Partie im TV – Tendenz fallend.

Eine Wunderheilung per Knopfdruck nach der EM-Enttäuschung geht auch mit Flick nicht. Das war vor zwei Jahren bei seiner Münchner Amtseinführung nicht anders und dürfte auch im Duell mit Armenien vor 18 000 mit Freikarten bedachten Zuschauern kaum gelingen. „Es ist auch nicht so, dass wir enttäuscht sein müssen“, meinte Marco Reus nach seinem DFB-Comeback nach fast zwei Jahren. „Man wird erst sehen, wenn wir gegen bessere Mannschaften spielen, wo wir stehen.“ Das Problem: Bis November geht es für Flick auf dem Weg nach Katar außer gegen Liechtenstein und Armenien nur gegen weitere Kontrahenten der europäischen B- und C-Kategorie wie Island, Nordmazedonien und die längst nicht mehr so starken Rumänen. Was alle Kontrahenten in St. Gallen problemlos sehen konnten: Gegen Deutschland kann man mit einer radikalen Defensivstrategie ganz ordentlich bestehen.

Nur wenige Gewinner

Die Andeutung magischer Momente lieferte Bayern-Juwel Jamal Musiala. Sein Dribbling ermöglichte Timo Werners Treffer. Leroy Sané war mit großem Einsatz und spätem Torerfolg wie der Chelsea-Angreifer ein weiterer im Club-Fußball zuletzt wenig glücklicher Gewinner des ersten Flick-Spiels. „Sie haben schon gezeigt, was für eine Qualität sie haben“, sagte der Bundestrainer über seine Premieren-Torschützen. „Er hat gezeigt, dass er auf einem wirklich guten Weg ist“, sagte Flick über den in München zuletzt sogar von den Fans ausgepfiffenen Sané.

Ungewollt umbauen muss Flick wahrscheinlich auf der linken Außenbahn. Verteidiger Robin Gosens von Atalanta Bergamo zog sich eine Kapselverletzung im linken Fuß zu. A-Team-Neuling David Raum von der TSG 1899 Hoffenheim ist die einzige auf dieser Position geschulte Alternative. dpa