Katar: Kritik an WM-Hotels

Berlin. In einem Untersuchungsbericht über Bedingungen für Arbeitsmigranten aus Afrika und Asien in Hotels im Fußball-WM-Gastgeberland Katar werden gravierende Verstöße angeprangert. Laut dem Internationalen Forum für Arbeitnehmerrechte GLJ-ILRF und der Menschen- und Arbeitsrechtsorganisation Equidem wurden in Befragungen von Arbeitern „erhebliche Arbeits- und Menschenrechtsverletzungen“ dokumentiert. Der Untersuchungszeitraum lag zwischen Februar 2020 bis Juli dieses Jahres. Betroffen sind nach Angaben von GLJ-ILRF und Equidam 13 von 17 Partner-Hotels des Fußball-Weltverbandes FIFA. Die FIFA teilte auf Anfrage mit, dass sie den Bericht genau bewerten werde. dpa

