Kalte Dusche kurz vor Schluss

München. Die Stilfragen wurden im Vorfeld geklärt. Am Tag vor dem Nations-League-Spiel gegen England besuchte ein Friseur die Stars der deutschen Fußball-Nationalmannschaft im Münchner Teamhotel. Keine falsche Strähne sollte die geforderte Leistungssteigerung nach dem lauwarmen Auftritt beim 1:1 im ersten Gruppenspiel in Italien verhindern.

Frisch frisiert und formverbessert: Mit ein paar Abstrichen zeigte die DFB-Elf im Klassiker gegen die „Three Lions“ eine ansprechende Leistung, verpasste aber aufgrund eines späten Elfmetertreffers von Harry Kane (88.) den Sieg im ewig reizvollen Duell. Der gebürtige Heidelberger Jonas Hofmann hatte die DFB-Elf mit 1:0 in Führung gebracht (51.).

Der Bundestrainer hatte sich für eine Radikalrotation entschieden. Verglichen mit dem Start in die Nations League gegen Italien veränderte der Bammentaler das Team auf gleich sieben Positionen. Neu in der Startelf standen unter anderem der Hoffenheimer Linksverteidiger David Raum und Supertalent Jamal Musiala (19). Kai Havertz stellte die einzige nominelle Spitze, auch der in St. Leon-Rot aufgewachsene Hofmann durfte von Beginn an ran.

Revanche für die EM verpasst

Es stand auch eine kleine Revanche für das Aufeinandertreffen beider Teams im EM-Achtelfinale im vorigen Jahr in Wembley an, als England mit 2:0 gewonnen hatte. Ein Umstand, an den die englischen Fans Mitte der ersten Halbzeit erinnerten, als sie im Gästeblock ein ziemlich gehässiges Lied anstimmten, übersetzt: „Wir sahen euch weinen im Fernsehen.“

Zu diesem Zeitpunkt war die deutsche Auswahl bereits gut im Spiel gewesen und verzeichnete erste Torgelegenheiten. Etwa, als Antonio Rüdiger eine Ecke mit dem Kopf verlängerte und Kyle Walker vor dem einschussbereiten Thomas Müller am langen Pfosten klärte (3.). In der 23. Minute bekam der durchgestartete Hofmann ein Tor wegen Abseits aberkannt. Das blieb auch nach der Überprüfung durch den VAR so.

Spannend war’s, intensiv war’s, hochklassig war’s nicht. Etliche Fouls und Unterbrechungen hemmten den Spielfluss. Die Engländer, bei denen die meisten Offensivaktionen Stückwerk blieben, präsentierten sich auch nicht gerade in Turnierform. Gegen Ende des ersten Abschnitts kam noch einmal ein bisschen mehr Zug in die Veranstaltung: Der auffällige Musiala prüfte aus 14 Metern den englischen Schlussmann Jason Pickford (45.), in der achtminütigen (!) Nachspielzeit vergab Bukayo Saka die bis dahin besten Chancen des Vize-Europameisters (45.+1/45.+4).

Aus der Kabine kam die DFB-Elf mit sichtbar mehr Feuer – und profitierten beim Führungstreffer von einem Fehler des englischen Keepers. Kimmich spielte am Strafraumeck Hofmann an, der sofort abschloss. Pickford ließ den gewiss nicht unhaltbaren Schuss zentral passieren (51.).

Nach dem Rückstand gaben auch die „Three Lions“ ihre abwartende Grundhaltung auf. Bei Mason Mounts scharfem Abschluss aus 20 Metern musste Welttorhüter Manuel Neuer schon seine ganze Klasse aufbieten (53.). Die Begegnung entwickelte sich dankenswerterweise in Richtung offener Schlagabtausch, aber nach einer zwischenzeitlichen englischen Druckperiode fand auch die deutsche Elf wieder den Vorwärtsgang. Der dynamische Raum flankte, Pickford parierte am kurzen Pfosten gegen Thomas Müller (70.). Auf der Gegenseite rettete Neuer mit einem überragenden Reflex gegen Harry Kane (74.).

Die Partie wogte in der Schlussphase hin und her, den Engländern war anzumerken, dass sie nach dem 0:1-Ausrutscher in Ungarn auf keinen Fall mit zwei Niederlagen in die Gruppe 3 der Nations League starten wollten. Lukas Klostermann fabrizierte fast ein Eigentor (84.). Kurz danach brachte Nico Schlotterbeck im Strafraum Kane zu Fall, Schiedsrichter Carlos del Cerro Grande entschied nach Ansicht der Fernsehbilder zurecht auf Strafstoß. Kane trat selbst an und verwandelte problemlos flach in die linke Ecke (88.). Eine ganz kalte Dusche kurz vor Schluss.