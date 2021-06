Jamal Musiala steht nach seiner Entscheidung vor einem ganz besonderen Wembley-Abend

Herzogenaurach. Der junge Mann müsse sich zuallererst an das Klima bei der Nationalmannschaft gewöhnen, das sei eine besondere Drucksituation. Sprach Joachim Löw und setzte den jungen Mann in den Spielen gegen den Weltmeister und den Europameister auf die Tribüne. Erst gegen Ungarn änderte der Bundestrainer seine Meinung, nominierte Jamal Musiala vom FC Bayern München, wechselte ihn in der 82. Minute ein und ließ ihn das 2:2 von Leon Goretzka zwei Minuten später vorbereiten. Das dem viermaligen Weltmeister doch noch die Qualifikation für das Achtelfinale der Fußball-Europameisterschaft 2021 erlaubte. „Ich will bereit sein, wenn ich meine Chance kriege“, hat der jüngste deutsche Nationalspieler vorher gesagt. Er war bereit. Und ist nun ein Faktor. Für das Achtelfinale am Dienstag (18 Uhr) gegen England im Wembley-Stadion.

Die schwierigsten Entscheidungen hat Musiala längst hinter sich. Englands Teammanager Gareth Southgate kämpfte um ihn wie Joachim Löw. Löw gewann. Eine der besseren Ideen des scheidenden Bundestrainers. In München haben sie lange miteinander geredet, die Argumente von Löw haben den jungen Mann überzeugt. Vermutlich hat ihn noch mehr überzeugt, dass der kommende Bundestrainer Hansi Flick heißt. Der war da noch Erfolgstrainer des FC Bayern und hatte längst einen Narren an dem Supertalent gefressen.

Jamal Musiala wirkt im Kreis der Nationalmannschaft wie der gelehrige Musterschüler, kann aber zum Faktor werden. © dpa

Musiala ist gerade 18 Jahre alt, hat dafür aber schon ein ziemlich bewegtes Leben gelebt. Geboren ist er in Stuttgart, ein Schwabe von Geburt, aufgewachsen ist er in London, seine Mutter ist Deutsche, sein Vater Nigerianer. Dass er in London nun auf die Engländer trifft, findet Musiala nicht etwa aufregend, vielleicht ein wenig, vor allem aber „cool“. Wenn er redet, redet er immer auch ein wenig Englisch.

Er sagt „aggressive“, wenn er seinen Vorwärtsdrang beschreibt, und er sagt „Squad“, wenn er von der englischen Mannschaft spricht. Für die er spielen würde, hätte er sich nicht im März für die Gegenseite entschieden.

Dass Löw ihn nochmal auf die Tribüne setzt, ist kaum zu erwarten, obwohl man Löw ja eine Menge zutrauen kann. Musiala könnte in Situationen helfen, „in denen wir Druck ausüben müssen“, hatte schon DFB-Direktor Oliver Bierhoff erkannt. Löw sagte nichts anderes – und setzte Musiala trotzdem auf die Tribüne. „Besondere Drucksituation“ und so, dabei kennt der junge Mann das vom FC Bayern längst bestens. Als die Familie nach England zog, fiel Musiala zunächst den Scouts des FC Southampton auf. Es dauerte nicht lange, dann fand er sich beim FC Chelsea. Das Spiel gegen England, sagt Musiala, „ist für mich ein Spiel gegen meine zweite Heimat“. Vor allem ist es aber die Erfüllung eines Traumes. Auf der Gegenseite spielt Jude Bellingham, junger Mittelfeldspieler von Borussia Dortmund, von Gareth Southgate mitnichten auf die Tribüne gesetzt.

Befreundet mit Jude Bellingahm

Die beiden sind befreundet, stehen in ständigem Kontakt. Jamal Musiala hat in seinem jungen Leben schon viel erlebt. „Self confidence“ ist auch so etwas, das Musiala einfällt, wenn er von sich redet. Und das wirkt keineswegs arrogant sondern überzeugt. Selbstbewusst ist er, keinerlei Anlaufschwierigkeiten, als Löw ihn gegen Ungarn einwechselte. Der junge Mann ist ballgewandt, was wichtiger ist, er hat eine extrem hohe Grundgeschwindigkeit mit Ball und einen Antritt, der einen ins Staunen bringt. Konnte man in München gegen die verdutzten Ungarn schon nach wenigen Minuten erkennen. Wenig zufällig, dass er bei der Vorbereitung des 2:2 eine maßgebliche Rolle spielte.

Man könne bei ihm sehen, „was er für eine Klasse in den kommenden Jahren entwickeln kann“, sagt der Bundestrainer über ihn, hat aber erkannt, dass das auch schon aktuell der Fall ist. Ein vielseitiger Joker für die Offensive könnte gerade gegen die „Three Lions“ wichtig werden.

Musiala ist ein Hochbegabter mehr in der Mannschaft von Löw, vielleicht wird die Mannschaft schneller zu einer, wenn Musiala frühzeitig mitmachen darf. Leroy Sané steckt in der Krise, Timo Werner sucht seine Form im Nationalteam ebenfalls noch. Da ist es gut, in Musiala einen zu haben, der schon mit 18 Jahren einen Blick für Räume hat. In seinem ersten Spiel für den FC Bayern gelang ihm sofort ein Tor gegen Schalke 04. Auch gegen England könnte er ein mitentscheidender Faktor werden. Man muss jetzt nur noch abwarten, wie der Bundestrainer darüber denkt.