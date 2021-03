Freiburg. In der kommenden Woche kann Vincenzo Grifo wieder seinen Traum leben. Der 27-Jährige wurde vom italienischen Nationaltrainer erneut zu den Länderspielen eingeladen – und der SC Freiburg lässt ihn auch reisen, da er ihm die Chance auf die Fußball-EM im Sommer nicht verbauen möchte. Vorher ist Grifo allerdings noch im Heimspiel gegen den FC Augsburg am Sonntag (18 Uhr/Sky) gefordert, in dem SC-Trainer Christian Streich wieder eine andere Leistung von ihm und seiner Mannschaft sehen will. „Ich bin sehr zufrieden mit Vince, aber wie andere war er in Mainz nicht an seinem Maximum“, sagte Streich, der seinen langjährigen Spieler trotzdem nicht kritisieren wollte. „Es läuft nicht immer gleich gut.“ dpa