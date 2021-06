Ginter kennt keine Angst vor Ronaldo

Herzogenaurach. Der Bundestrainer ist auf höchster Betriebstemperatur, sein Team demonstriert lautstark ein „Jetzt-erst-recht-Gefühl“. Joachim Löw suchte im aufgeheizten Adi-Dassler-Stadion am Donnerstag kurz ein schattiges Plätzchen, kühlte mit Eiswürfeln Arme und Beine, bevor er Mats Hummels und Kollegen bei über 30 Grad zu einer betont lockeren, aber dennoch schweißtreibenden Übungseinheit bat. „Ja, es ist warm. Keine Wolke am Himmel“, sagte der 61-Jährige zu den äußeren Bedingungen im Basiscamp in Herzogenaurach.

Nach dem 0:1 gegen Frankreich hat Löw nicht viel Zeit, um die richtigen Weichen für das zweite Gruppenspiel gegen Portugal mit Superstar Cristiano Ronaldo zu stellen. „Da kann man schon noch das eine oder andere angehen“, hatte Löw selbstbewusst angekündigt. Dunkle Wolken am EM-Himmel oder gar Grund für Hektik sieht er noch lange nicht. Seine Spieler wollen unter allen Umständen die positive Stimmung, die positive Energie „weiter aufrechthalten, auch wenn wir jetzt verloren haben“, sagte Matthias Ginter und verkündete das Motto: „Voll auf Sieg spielen am Samstag.“

Dass Löw seine in kurzer Zeit mit viel Aufwand zusammengebaute EM-Elf einschließlich des Spielsystems schon für das zweite Turnierspiel gegen Portugal infrage stellt, ist nicht zu erwarten. „Das Trainerteam macht sich immer wahnsinnig viele Gedanken, welche Spieler und welches System am besten passen“, so Abwehrspieler Ginter vor dem Duell am Samstag (18 Uhr/ARD und MagentaTV). Angst vor der Offensivkraft von Portugals Rekordstürmer habe man nicht. „Ich schaue mir nicht die Best-of-Szenen von Ronaldo an“, erklärte Ginter. dpa