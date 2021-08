Flick verschiebt Nominierung

Frankfurt. Bundestrainer Hansi Flick wird den Kader für die drei anstehenden WM-Qualifikationsspiele der Nationalmannschaft erst am Freitag und damit einen Tag später als ursprünglich geplant verkünden. Die Verschiebung habe organisatorische Gründe, teilte der Deutsche Fußball-Bund am Dienstag mit.

Die DFB-Auswahl tritt mit Flick als neuem Chefcoach am 2. September in St. Gallen gegen Liechtenstein, am 5. September in Stuttgart gegen Armenien und am 8. September in Reykjavik gegen Island an. In der Gruppe J ist Deutschland derzeit nur Tabellendritter. Für das direkte Ticket für die WM in Katar ist der Gruppensieg notwendig. Für den ersten Dreierpack wird mit einer Rückkehr von Marco Reus gerechnet. Flick hatte den Dortmunder Kapitän zuletzt ausdrücklich gelobt. dpa