Dunkle Wolke verschwunden

Hamburg. Nicht jeden Tag herrscht das typische Hamburger Schmuddelwetter. Wäre auch schlecht gewesen für eine Handvoll Unentwegter, die brav zur Mittagsstunde vor dem Hotel Gastwerk im Hamburger Stadtteil Bahrenfeld am Absperrgitter ausharrten. In dem roten Backsteingebäude mit seinen riesigen Glasfassaden ist die deutsche Nationalmannschaft für die WM-Qualifikationsspiele gegen Rumänien (Freitag 20.45 Uhr) und dann in Skopje gegen Nordmazedonien (Montag 20.45 Uhr/ beide RTL) abgestiegen. Ausdrücklich, das bekräftigte DFB-Direktor Oliver Bierhoff aus dem stilvollen Wintergarten des Komplexes, sind die Nationalspieler aufgefordert, zum Autogrammeschreiben rauszugehen.

Selbst wenn Fanliebling Thomas Müller zugegeben hatte, er wisse in den Corona-Zeiten gar nicht so genau, „wie ich mich bestmöglich verhalten soll.“ Wie es generell ein schmaler Grat ist. Noch immer befindet sich die längst nicht mehr in den Top Ten, sondern auf Fifa-Weltranglistenplatz 14. geführte DFB-Auswahl bei ihrem Weg zur WM 2022 in Katar auf einer Art Wiedergutmachungstour. Bundestrainer Hansi Flick will nach der erfolgreichen Trilogie gegen Liechtenstein (2:0), Armenien (6:0) und Island (4:0) nicht nur den nächsten Sieg sehen, sondern auch die Fans gut unterhalten. „Unser Ziel ist es, dass alle wieder mit der Nationalmannschaft identifizieren.“

Bierhof zitiert Hesse

Sein Vorgänger Joachim Löw hatte am Ende viel kaputt gemacht: Im Grunde schrieb die Mannschaft bei der paneuropäischen EM den Imageverlust von der WM 2018 noch fort. Eine verpasste Chance – außer Regenbogenaktionen ist vom deutschen Fußball nicht viel rübergekommen. Bierhoff sieht hocherfreut, dass mit Flicks Amtsantritt wieder Leben in die Bude kommt. „Jedem Anfang wohnt ein Zauber inne“, zitierte der Vorgesetzte des Bundestrainers stilistisch sauber aus einem der bekanntesten Gedichte des Schriftstellers Hermann Hesse. Es habe halt neue Wege gebraucht, „und die geht der Hansi.“ Die Lobesrede auf den atmosphärischen Wandel unter dem 56-Jährigen wollte gar nicht enden. „Man spürt, dass ein positiver Geist herrscht, eine unheimliche Freude, bei der Nationalmannschaft zu sein.“ Er mache zwar „keine Messung, wie häufig die Spieler lachen“, aber eines könne er sagen: „Die dunkle Wolke ist verschwunden.“ Die Akteure hätten eben „kein Päckchen mehr zu tragen“. Das sollte ausdrücklich zwar keine Spitze gegen Löw sein, der übrigens mit seinen Assistenten Andreas Köpke und Thomas Schneider bei der nächsten Länderspielmaßnahme in Wolfsburg offiziell verabschiedet werden soll, hörte sich aber irgendwie so an.

Fakt ist, dass Flick bei seinen Akteuren mit der offensiven Ausrichtung und enger gefassten Leitplanken gut ankommt. Wobei Bierhoff ausdrücklich vom Team verlangte, „den positiven Trend fortzusetzen“. Der zu Beginn seiner Profizeit beim Hamburger SV spielende 53-Jährige weiß natürlich, dass gerade das Volksparkstadion nicht immer ein gutes Pflaster für die deutsche Nationalelf war. Die heilsame Vorrundenpleite gegen die DDR (0:1) bei der WM 1974 oder das bittere Halbfinalaus gegen die Niederlande (1:2) bei der EM 1988 sind untrennbar mit der Spielstätte verbunden – und auch das bislang letzte Länderspiel endete in einer herben Enttäuschung: 2:4 gegen die Niederlande im September 2019 in der EM-Qualifikation. Bloß nicht nachlassen, lautet nun das Motto in der Elbmetropole: „Wir wollen zurück in die Weltspitze. Da zählt jedes Spiel, jedes Ergebnis.“

Mehr Länderspiele als bisher braucht es aber nicht, insistierte der im Verband den Nationalmannschaften und der Akademie vorstehende Direktor. Deshalb erging auch von seiner Seite an die Planspiele des Weltverbandes Fifa, die WM bald im Zweijahresrhythmus auszutragen, eine klare Absage: „Wir müssen die Belastung der Spieler immer im Blick haben. Alle zwei Jahre eine WM zu spielen – ich habe noch keinen gefunden, der gesagt hat, das ist eine schöne Idee.“ Aus seiner Sicht solle es mal weniger um „Erlösmaximierung“, sondern mehr um „Qualitätssicherung“ gehen.