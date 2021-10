Die Schwungachse

Hamburg. Irgendwann ahnte Thomas Müller, dass es eine Frage der Zeit gewesen wäre, bis er das vor ihm stehende Wasserglas mit einer ausladenden Handbewegung vom Pult gefegt hätte. Wegen seines „gefährlichen Gestikulierens“, wie der 32-Jährige mit dem typischen Müller-Grinsen bemerkte, schob der Unterhaltungskünstler vom FC Bayern das Trinkgefäß lieber ein Stück beiseite, doch eingedenk seines Redeschwalls war das Glas bald doch geleert. Ohne das im Raum Wintergarten des am Montag bezogenen Designhotels in Hamburg-Bahrenfeld etwas zu Bruch gegangen wäre. Einzig einen Zeitverzug für den Nationalmannschaftskollegen Antonio Rüdiger hatte er verursacht. „Müller hat zu viel gequatscht“, spottete der ihm auf der Pressekonferenz folgende Abwehrmann vom FC Chelsea.

Heimspiel gegen Rumänien

Dass nach dem Vormittagstraining auf dem HSV-Gelände vor den WM-Qualifikationsspielen gegen Rumänien im Volksparkstadion (Freitag 20.45 Uhr) und danach in Skopje gegen Nordmazedonien (Montag 20.45 Uhr/ beide RTL) zwei Akteure erschienen, die in ihrem Mannschaftsteil die meisten Länderspiele bestritten haben – Rüdiger 47, Müller sogar 106 – hat durchaus Symbolwirkung. Bundestrainer Hansi Flick stärkt aus Überzeugung auch bei der Nationalelf eine zentrale Achse. Sie ist für ihn das Kraftzentrum; namentlich Torwart, Innenverteidigung, mittleres Mittelfeld und der zentrale Stürmer. „Die Außen sehe ich als Kreativität- und oftmals Unterschiedsspieler. Sie können aber nur voll zur Entfaltung kommen, wenn die Achse eine gewisse Stabilität gibt“, findet der 56-Jährige.

Thomas Müller geht beim DFB-Training gegen Jamal Musiala (l.) energisch in den Zweikampf. © dpa

Die DFB-Auswahl kann jetzt bereits die entscheidenden Schritte zur WM 2022 in Katar unternehmen – möglicherweise reichen zwei Siege zur Direktqualifikation. Müller hat als Tribünengast in Stuttgart gegen Armenien (6:0) hautnah miterlebt, wie seine spielfreudigen Mitspieler das Publikum von den Sitzen rissen. Er nahm sich damals wegen Adduktorenbeschwerden eine seiner ganz seltenen Verletzungspausen, möchte nun aber „Teil einer schwungvollen Bewegung“ sein, die sich mit der Nationalmannschaft wieder „feuriger identifiziert“. Hübsch formuliert, um die Versäumnisse der Ära Joachim Löw zu beschrieben. Der vielfach dekorierte Weltmeister forderte am Dienstag, den „kleinen positiven Aufschwung“ fortzusetzen. Das Unikum will dabei in seiner ihm auf den Leib geschneiderten Rolle helfen. Zwar gefällt ihm die Begrifflichkeit „Spieler-Co-Trainer“ nicht wirklich, aber er steht voll zu einer Rolle, die verbale Hilfestellung für die Kollegen inkludiert. Er traue sich halt, „die anderen anzusprechen“. Da sei auch „nicht belehrend“ gemeint, sondern „sachdienliche Information: Wenn ich etwas sehe, was helfen könnte, gebe ich lautstarke Kommandos.“ Es dürfte in der Hektik dann auch mal „ruppiger zugehen“. Der Spitzname „Radio Müller“ kommt eben nicht von ungefähr.

Müller nennt Flick übrigens beim Nationalteam einen Projektleiter, der nicht zufällig die dieselben Prinzipien wie aus seinem Wirken beim FC Bayern anwendet: „Der Trainer hat einige Elemente, die uns in seiner Zeit stark gemacht haben, rübergenommen.“

Zuerst werden die zentralen Figuren identifiziert, um ein Fundament zu schaffen. Was für Flick im Herbst 2019 neben Manuel Neuer im Tor und Joshua Kimmich im Mittelfeld in der Abwehr sein David Alaba war, ist jetzt sein „Toni Rüdiger“, wie Flick ihn nennt. Ein standfester Innenverteidiger, der eigentlich alles kann, wenn der Trainer ihm Vertrauen schenkt.

Der 28-Jährige ist als Persönlichkeit gewachsen, genießt unter Thomas Tuchel bei den Blues höchste Wertschätzung. Seine Physis ist für die Premier League wie gemacht. Der Bundestrainer hat sich für die Oktober-Aufgaben im Grunde auf einen Abwehrblock mit Rüdiger und Niklas Süle festgelegt, der sich beim FC Bayern aus der Talsohle befreit hat.

Abwehr-Duo im XXL-Format

Es ist eine Kombination, die nach Ballverlusten schnell in die Gänge kommt. „Sprinten ist nicht mein Problem“, sagte Rüdiger selbstbewusst und bescheinigte auch mal flugs seinem Partner Süle „groß wie ein Baumstamm“ und doch „schnell“ zu sein. Das Verteidigerduo im XXL-Format ist neuerdings noch über eine andere Ebene verbunden: Wenn sich Süle nicht auf eine Vertragsverlängerung mit den Bayern-Bossen einigt, könnte der seit sechs Jahren im Ausland spielende Rüdiger ernsthaft zum Thema für den deutschen Rekordmeister werden, zumal sein Arbeitspapier an der Stamford Bridge am Saisonende ausläuft.

Von den Gerüchten habe er auch gehört, sagte der gebürtige Berliner: „Es ehrt einen. Es zeigt, dass man die letzten Jahre und Monaten nicht viel falsch gemacht hat.“ Nur müsste er sich bei einem Wechsel täglich das Gequatsche eines gewissen Thomas Müller anhören.

