Die Rückkehr der fast Vergessenen

Frankfurt. Die „schmerzhafte“ Absage von Niklas Süle und viele Blessuren und Wehwehchen bei seinen Katar-Kandidaten veranlassen Hansi Flick gleich zum Auftakt des WM-Jahres zu völlig unerwarteten Personalentscheidungen. Als Reaktion auf die noch fehlende Fitness bei fix eingeplanten WM-Größen wie Leon Goretzka, Marco Reus oder Robin Gosens verblüffte der Bundestrainer am Freitag bei der Nominierung seines ersten Kaders 2022.

Tor: Manuel Neuer (FC Bayern München), Marc-André ter Stegen ... Tor: Manuel Neuer (FC Bayern München), Marc-André ter Stegen (FC Barcelona), Kevin Trapp (Eintracht Frankfurt) Abwehr: Matthias Ginter (Borussia Mönchengladbach), Christian Günter (SC Freiburg), Benjamin Henrichs (RB Leipzig), Thilo Kehrer (Paris St. Germain), Robin Koch (Leeds United), David Raum (1899 Hoffenheim), Antonio Rüdiger (FC Chelsea), Nico Schlotterbeck (SC Freiburg), Jonathan Tah (Bayer 04 Leverkusen) Mittelfeld/Angriff: Karim Adeyemi (RB Salzburg), Julian Draxler (Paris St. Germain), Serge Gnabry (FC Bayern München), Ilkay Gündogan (Manchester City), Kai Havertz (FC Chelsea), Joshua Kimmich, Thomas Müller, Jamal Musiala (alle FC Bayern München), Florian Neuhaus (Borussia Mönchengladbach), Lukas Nmecha (VfL Wolfsburg), Leroy Sané (FC Bayern München), Anton Stach (1. FSV Mainz 05), Julian Weigl (Benfica Lissabon), Timo Werner (FC Chelsea)

Neben dem Mainzer Überraschungsmann Anton Stach holte Flick Julian Weigl, Benjamin Henrichs und Robin Koch nach teils mehrjährigen Pausen wieder in die Fußball-Nationalmannschaft zurück. Auch Rio-Weltmeister Julian Draxler darf trotz des Reservisten-Daseins bei Paris Saint-Germain noch einmal für seine WM-Chance vorspielen. „Wir wollten schon versuchen, dass wir die Topspieler dabei haben. Jetzt fallen einige aus, deswegen nutzen wir die Gelegenheit, den einen oder anderen zu sehen“, erklärte Flick seine Auswahl für das erste Testländerspiel gegen Israel am 26. März in Sinsheim und den folgenden Klassiker drei Tage später gegen die Niederlande in Amsterdam. „Es ist ein Ausprobieren auf der einen Seite“, sagte Flick.

Einspielen für WM

Aber natürlich wolle man beide Spiele „top seriös angehen und auch gewinnen“. Über allem steht für Flick der heruntertickende Countdown bis zum WM-Anpfiff am Golf am 21. November. „Grundsätzlich wollen wir uns einspielen, die Automatismen reinbekommen“, sagte der 57-Jährige. Er wolle aber auch einen „Mix finden aus Ausprobieren und Einspielen“, betonte der in seinen sieben Spielen bislang immer siegreiche DFB-Chefcoach.

Die Ansprüche an die Nationalspieler sind unverändert hoch. Er erwarte in den kommenden Monaten, „dass eine Entwicklung stattfindet“, postulierte Flick eindeutig. Die werde man auch überprüfen und eventuelle Defizite klar ansprechen. Die Botschaft sei aber auch schon angekommen, spürte Flick das Feedback bei vielen Gesprächen in den vergangenen Wochen. „Ich habe das Gefühl, jeder will dabei sein, jeder will Teil des Teams sein.“

Nominierungsbedingung für den ersten Länderspiel-Doppelpack war für Flick vor allen die Einsatzfähigkeit in beiden Spielen. Durch dieses Anspruchsraster fiel auch Rechtsverteidiger Lukas Klostermann, der in Leipzig weiter Substanz aufbauen soll. Bei der Weltmeisterschaft wird die höchste Leistungsbereitschaft im Vier-Tage-Rhythmus gefragt sein, machte Flick sehr deutlich klar. dpa