Die Karten werden neu gemischt

Berlin. Hansi Flick ist ein viel beschäftigter Mann. Auch am Wochenende war der neue Bundestrainer auf Casting-Tour in der Fußball-Bundesliga. Und die Tür zum Kader der deutschen Nationalmannschaft, betonte Flick erneut, ist weit auf. Die Spieler hätten es „im Grunde selbst in der Hand“, sagte der 56-Jährige der „Süddeutschen Zeitung“ kurz vor seiner ersten Kader-Bekanntgabe an diesem Donnerstag. „Ich will keine besonders junge oder besonders erfahrene Nationalmannschaft, ich will einfach die beste“, sagte Flick zu seinem Auswahlverfahren.

Die beste – explizit nannte Flick auch die Namen der seit einem Jahr nicht mehr berufenen Julian Draxler und Thilo Kehrer, die bei Paris Saint-Germain Konkurrenz im Weltklasseformat haben. Die Nominierung des Dortmunders Marco Reus (letztes Länderspiel im Oktober 2019) schon für die drei anstehenden WM-Qualifikationsspiele im September gegen Liechtenstein in St. Gallen, Armenien in Stuttgart und Island in Reykjavik scheint sicher.

„Die spielen bei Topvereinen in der Champions League, und wenn sie da zeigen, was uns wichtig ist, dann heißt es ,herzlich willkommen’“, sagte Flick. „Warum sollte ich bei irgendjemandem eine endgültige Entscheidung treffen und nein sagen, wenn er uns helfen kann?“ Auf Thomas Müller (FC Bayern), Mats Hummels (Dortmund) und Ilkay Gündogan (Manchester City) will Flick weiter setzen, wenn diese ihre Leistung bringen. Gündogan betonte am Sonntag jedenfalls, dass er seine Karriere im DFB-Dress fortsetzen will. „Nach den positiven Gesprächen mit Hansi (Flick) war für mich klar: Ich bin noch nicht fertig mit dem Kapitel Nationalmannschaft. Ich dachte mir: Das kann es noch nicht gewesen sein“, sagte Gündogan dem Magazin „Kicker“. „Ich war nach dem frühen Ausscheiden bei der EM sehr enttäuscht und musste das über meinen Urlaub hinweg erst einmal sacken lassen.“

Gündogan will weitermachen

Flick sucht seinen Weg zum dringend nötigen Neustart. Nach der enttäuschenden EM mit dem Achtelfinal-Aus muss die DFB-Auswahl als Gruppendritter in der WM-Quali sofort überzeugen, was Vorgänger Joachim Löw nicht mehr gelungen war. „Natürlich können wir noch kicken“, sagte Flick im SZ-Interview und betonte, dass er „ein präsenter Bundestrainer sein werde“.

Dass auch ihn das Reizthema Menschenrechte auf dem Weg zur WM 2022 im Wüstenemirat begleiten wird, scheint Flick klar. „Ich bin kein Experte, ich will mich auch nicht in politische Debatten hineindrängen lassen“, sagte der frühere DFB-Sportdirektor. „Meine Haltung zur Bedeutung von Menschenrechten ist unstrittig, und das werde ich natürlich auch äußern.“ Schon als Bayern-Trainer war Flick zur Katar-Problematik gefragt worden, der Rekordmeister reist regelmäßig ins Wintertrainingslager an den Persischen Golf.

Insbesondere bei diesen Themen sei es sinnvoll, „sich zunächst umfassend zu informieren“, äußerte Flick. Das „kleine Scharmützel“ mit SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach, den Flick als „sogenannten Experten“ in der Corona-Pandemie bezeichnet hatte, habe ihm gezeigt, wie schnell man in die Schlagzeilen geraten kann. „Es ist ja bekannt, dass wir danach ein gutes Gespräch hatten, und er war, glaube ich, auch ganz angetan, wie gut ich informiert war“, sagte Flick. dpa