Di Salvo will eigenen Stil prägen

Frankfurt. Die Beförderung vom Assistenten zum Chef der U-21-Auswahl kam für Antonio Di Salvo nicht überraschend – nun will der Nachfolger von Erfolgstrainer Stefan Kuntz seine eigenen Spuren im deutschen Nachwuchsfußball hinterlassen. „Wir haben in den vergangenen Jahren immer mal darüber gesprochen“, berichtete der 42-Jährige am Freitag über seinen Aufstieg und verkündete selbstbewusst: „Ich freue mich extrem auf die neue Aufgabe und bin bereit dafür.“

Di Salvo arbeitete seit 2016 als Co-Trainer an der Seite von Kuntz, der zu Wochenbeginn einen Vertrag als türkischer Nationaltrainer unterzeichnete, und hatte großen Anteil an den EM-Siegen 2017 und 2021. Auch nach dem Weggang von Kuntz will der frühere Bundesligaprofi (FC Bayern München, Hansa Rostock) große Triumphe mit dem deutschen Fußball-Nachwuchs feiern. „Es gilt, den Weg mit meinem eigenen Stil fortzusetzen. Ich bin zuversichtlich, dass wir weiter erfolgreich sein werden“, sagte Di Salvo.

Gerland als Assistent

Dem 42-Jährigen ist bewusst, was auf ihn zukommt: „Die Titel der U 21 dürfen nicht ausblenden, dass viel Arbeit vor uns steckt. Wir haben in Deutschland sicherlich das Potenzial, aber die kleinen Nationen haben aufgeholt, und die großen Nationen sind im einen oder anderen Bereich einen Schritt voraus.“ Nach Di Salvos Ansicht muss die Basis früh gelegt werden: „Wir müssen wieder vermehrt individuell arbeiten, der Spaß muss eine Rolle spielen. Die Kinder müssen schon im Kleinfeld ins Eins-gegen-Eins kommen und viel ausprobieren können.“

Für Joti Chatzialexiou, Sportlicher Leiter Nationalmannschaften beim Deutschen Fußball-Bund, ist Di Salvo der logische Nachfolger von Kuntz: „Wir haben natürlich auch andere sehr gute Trainer mit Potenzial innerhalb unseres Teams. Schlussendlich war Toni aus unterschiedlichen Gründen die A-Lösung. Er ist ein analytischer und akribischer Arbeiter und hat eine überragende Ansprache an die Mannschaft. Das Gesamtpaket hat uns überzeugt.“

Viel ändern will und muss Di Salvo nicht. „Ich habe eine andere Art als Stefan, wie ich Dinge mit der Mannschaft bespreche, und einen anderen Humor. Aber was die Spielweise betrifft, haben wir eine ähnliche Denkweise“, sagte der gelernte Sportfachwirt und Sportmanager.

Ob er angesichts seines erfolgreichen Vorgängers Druck verspüre? „Druck ist immer da. Man wird an Ergebnissen gemessen. Da ich vorher schon Teil des Teams war, ist der Druck nicht ganz so groß.“ Unterstützt wird der gebürtige Paderborner vom langjährigen Bayern-Assistenten Hermann Gerland. „Hermann kenne ich ziemlich lange, auch wenn wir nur kurze Zeit zusammen bei den Bayern waren. Der Kontakt ist aber nie abgerissen. Wir sind im Trainerteam gemeinsam sofort auf die Lösung Gerland gekommen und haben das als super Ergänzung gesehen“, berichtet Di Salvo. „Er hat einen anderen Blick auf den Fußball, ist gerade heraus, offen und ehrlich und spricht die Dinge vielleicht auch mal anders an“, sagte der Coach über seinen Co-Trainer, der manchem als Kultfigur gilt. „Er kann den Spielern helfen, aber auch mir und dem Trainerteam.“ Chatzialexiou sieht in der Verpflichtung des 67-Jährigen ebenfalls einen großen Gewinn: „Hermann Gerland ist ein Urgestein des deutschen Fußballs, ein toller Mensch und super Fachmann. Wir wären bescheuert gewesen, wenn ihn nicht gefragt hätten.“

Die Premiere als Chef gibt Di Salvo am 7. Oktober im EM-Qualifikationsspiel gegen Israel in Paderborn. „Das sind die Geschichten, die der Fußball schreibt. Das wird ein ganz besonderes Spiel. Ich bin überzeugt, dass ich extrem viel Unterstützung von Familie und Freunden bekommen werde“, sagte Di Salvo. Alles andere als ein Sieg wäre da eine Enttäuschung. dpa/red