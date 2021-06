DFB-Koch lockt mit „Fish and Chips“

München. Team-Koch Anton Schmaus würde die deutschen Fußball-Nationalspieler im Falle eines EM-Titelgewinns mit einem speziellen Gericht belohnen. Dabei orientiert sich der 39 Jahre alte Sternekoch aus Regensburg am Schauplatz der letzten Turnierspiele.

„London ist nicht nur der Spielort der beiden Halbfinals, sondern auch des Endspiels. Wenn wir das erreichen, dürfte es zur Feier des Tages dann sicher ausnahmsweise auch mal Fish and Chips geben, was ansonsten kein typisches Sportlergericht ist“, sagte Schmaus der „Mittelbayerischen Zeitung“ vor dem EM-Auftakt der DFB-Auswahl am Dienstagabend in München gegen Weltmeister Frankreich. Schmaus sorgt seit knapp vier Jahren für das leibliche Wohl von Kapitän Manuel Neuer und Co. bei Länderspielen und Turnieren. dpa